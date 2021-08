FD:s avslöjande bekräftat: Hopcutt klar för klassisk klubb

Den 29-årige anfallaren var en viktig bricka i det Östersunds FK som tog sig upp genom divisionerna och krönte allting med en cuptitel och succé i Europa League.

Jamie Hopcutt kom till ÖFK i division 1 2012 och lämnade 2019. Efter en kort sejour i GIF Sundsvall skrev engelsmannen på för israeliska Hapoel Kfar Saba. En klubb han lämnade i somras.

Sedan dess har Hopcutt varit på klubbjakt och har enligt FD:s källor haft en allsvensk klubbs konkreta intresse. I stället föll valet på Oldham i League Two. Något som nu har bekräftats i officiella kanaler.

🗣 The next step on @hoppy07's footballing journey is about to begin. #oafc