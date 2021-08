AIK försökte - nu spelar stjärnan för utlandet: "Elva poäng är mer än okej"

Efter fem raka matcher utan seger och bara en poäng så kom urladdningen mot Häcken (3-0) minst sagt lägligt för Degerfors.

Trepoängaren distanserade nykomlingen ytterligare från bottenstriden och med halva säsongen avklarad så ligger de på en tiondeplats med 18 inspelade poäng. Sex poäng fler än Örebro på negativ kvalplats och ytterligare en poängs marginal ned till Mjällby under strecket.

Lagets store anfallsstjärna Victor Edvardsen är både nöjd med prestationen senast och övertygad om att Degerfors inte kommer att åka ur.

– Jag tycker ändå att vi gjort det bra, säger han och tänker tillbaka på sin första säsongshalva på allsvensk nivå.

– Vi har gjort några sämre matcher men flera av dessa var mot bra motstånd. Vi har släppt in alldeles för många mål och inte gjort tillräckligt många heller under den här perioden. Nu senast vann vi med 3-0 och det var ett helt annat go på planen. Det måste vi fortsätta med.

Varför har ni varit så mycket upp och ned i år?

– Men nu senast var vi tvungna att börja någonstans och det var att sätta försvarsspelet. Det har vi inte lyckats med innan och släppt till alldeles för många målchanser. Vi vet att vi är vassa i omställningarna och på att hålla i bollen. Det gäller att få till försvaret och inte släppa till målchanser så enkelt som vi gjort. Mot Häcken fungerade allt mycket bättre och det var en helt annan energi på spelarna också.

Åtta mål och delad skytteligaledning med Antonio Colak och Samuel Adegbenro. Jag antar att du är nöjd med det?



– Elva poäng (åtta mål och tre assist) min första allsvenska säsong är mer än okej tycker jag i ett nykomlingslag. Det är över förväntningarna samtidigt vill jag ha ännu mer.

Det var en händelserik deadline day för Degerfors som sålde målvakten Ismael Diawara till Malmö FF, tog tillbaka Axel Lindahl från lån och lånade in målvakten Alfie Whiteman från Premier League-klubben Tottenham.

– Sådan är fotbollen. Ismael satt på utgående avtal och fick chansen att gå till en större klubb vilket han gjorde helt rätt i. Axel är vi bekanta med sedan innan. Det är en bra spelare som vill få speltid och bidra. Keepern ser man varför han spelar i Tottenham. Det är en bra ersättare.

Hur mycket bryr du dig om att du har chans att vinna skytteligan?

– Inte så mycket faktiskt om jag ska vara ärlig. Jag vill bidra till att vi vinner matcher sedan är det alltid skönt att göra mål. Det vill jag fortsätta med så får vi se hur många det blev när säsongen är slut.

Är du säker på att ni håller er kvar?

– Det tror jag. Vi har 18 poäng nu och man brukar väl säga att 30 poäng räcker? Vi kommer absolut att ta minst tolv poäng till. Vi har många av konstgräslagen kvar på hemmaplan också. Jag tror vi grejar det men så ska jobbet göras också.

Malmö FF på lördag, är det en fördel för er att de spelar CL-kval?

– Jo, så klart. Men samtidigt har de två startelvor som är bra. För oss gäller det att åka dit och göra det hårda jobbet om vi ska få med oss något därifrån.

Ser du dig själv i en större klubb eller i utlandet efter den här säsongen?

– Självklart vill jag komma utomlands och testa. Sedan ska allt vara rätt för att det ska bli av också. Äh, vi får se vad som händer. Nu har jag fullt fokus på det här och dyker det upp något så får man ta ställning till det då.

Edvardsen var högaktuell för AIK inför säsongen men affären sprack.

Matchrapporter: Degerfors äntligen segrare igen efter vinst mot Häcken Elfsborg segrade mot Degerfors på hemmaplan Degerfors och Varberg delade på poängen efter 1-1 Sirius avgjorde i första halvlek mot Degerfors Malmö utklassade Degerfors på bortaplan