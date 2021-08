Blir Bonde nästa genombrott i AIK?: "Rätt komplett spelare"

AIK kan vara på väg att odla fram ännu en ung ytterback till ett allsvenskt genombrott.

Ännu är vägen dit lång, men för 18-årige Rasmus Bonde var gårdagens AIK-debut i svenska cupen mot Rågsved (5-0) inte hans första seniormatch av betydelse.

Bonde var nämligen utlånad till Sandvikens IF, topplag i division 1 Norra, under våren. Där slog han sig in i startelvan och imponerade trots sin ringa ålder och orutin i seniorsammanhang.

Sandvikens tränare Martin Falk kände väl till Bonde redan innan han var med om att ta spelaren till klubben. Falk var nämligen akademitränare i AIK innan han inför årets säsong sajnade för den hårdsatsande division 1-klubben.

– Jag hade Rasmus i AIK P16 och kände naturligtvis väl till hans egenskaper. Både för oss och Rasmus blev tiden här en väldigt bra period och jag tror att Rasmus blev många erfarenheter rikare. Vi fick höja ribban på vår trupp och han fick spela väldigt mycket i ett topplag i Ettan. Han hann visa upp fina kvaliteter både offensivt och defensivt, säger Falk.

Under våren gjorde den unge AIK-talangen tolv matcher (tio från start) och ett mål för Sandviken som alltså slåss om uppflyttning till superettan.

Hur stor talang är den här killen?

– Det är alltid svårt att säga, men i min mening är han en av de bästa på sin position i Sverige i sin åldersgrupp. Han är jättespännande då han är rätt så komplett och både kan användas som vänsterback och wingback. Med det han visade upp i Sandviken visade han att han kan gå väldigt långt.

Lyckades han vara jämn på den nivån?

– Många utifrån var oroliga när vi tog in honom. Han tog ett rött kort efter fem minuter under sitt provspel, men vi tog in honom ändå. Och han gav svar tal till de som var tveksamma. Rasmus blev ganska snabbt bofast i elvan och bidrog med mål och assist.

Var det så att ni ville behålla honom under hösten?

– Vi visste förutsättningarna tidigt om att avtalet bara gällde fram till sommaren. Det var så resonemanget var på grund av hans skolgång i Stockholm. Man vill alltid ha kvar bra spelare men nu visste vi att det inte skulle bli så och har sedan dess tagit in bra ersättare.

Vad är hans spets?

– Tittar man på det han gjorde här i Sandviken så är det en otroligt intensiv spelare. Han är duktig i presspelet och att försvara en mot en. Offensivt så är han väldigt löpstark och fyller på vilket ger överlägen. Han har även spets i sina inlägg och avslut. En spelare med en väldigt bra vänsterfot.

Tror du att det är en framtida startspelare i AIK?

– Det är inte upp till mig. Det är en väldigt bra spelare men det beslutet är AIK:s.

Men ser du honom som en elitspelare framöver?

– Det är mycket upp till Rasmus. Ingenting kommer gratis utan det krävs hårt jobb hela tiden. Nu fick han en väldigt bra erfarenhet med tidig seniorfotboll och det tror jag gav honom mycket. Dels det taktiska men även det tekniska och fysiska. Att han lyckades här på så pass hög nivå säger så klart någonting om honom redan nu. Han har goda möjligheter men i fotboll vet man aldrig vad som händer.

Rasmus Bonde har varit med i AIK:s senaste matchtrupper i allsvenskan, men väntar fortfarande på sin debut där.









