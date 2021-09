GAIS lånar anfallstalang från allsvensk toppklubb

Prince Isaac Kouame, 20, lånas in från allsvenska IF Elfsborg under resten av säsongen, meddelar GAIS genom sin officiella hemsida.

- Jag tror att han kan bli en joker för oss under hösten med sin fina speed, säger GAIS sportchef Nicklas Karlström.

Efter en fin säsongstart av GAIS där man under en period låg med i den absoluta toppen av superettan - har det nu gått betydligt tyngre. Efter 17 spelade omgångar ligger man på en 13:e plats i tabellen, vilket just nu innebär negativt kval.

Nu får man förstärkning i jakten på nytt kontrakt. Prince Isaac Koume har dragits med stora skadeproblem i Elfsborg, och har inte spelat någon minut i allsvenskan den här säsongen. Nu står det klart att han lånas ut till just GAIS, under resten av säsongen.

– Prince är en hårt arbetande anfallare som vi lånar in säsongen ut. Han gjorde första träningen med laget idag och det såg bra ut. Han är otroligt snabb vilket kan hjälpa oss att få ännu skarpare hot i djupled och han kan spela på flera offensiva positioner. Jag tror att han kan bli en joker för oss under hösten med sin fina speed, säger GAIS sportchef Nicklas Karlström till klubbens hemsida.

Elfsborg skriver på sin hemsida att utlåningen är en del av ett föreningssamarbete som man tidigare tecknat med GAIS. Vid behov kommer man även att kunna kalla tillbaka Isaac Kouame.

GAIS meddelar att Prince gjorde sin första träning med laget under torsdagen, och är matchklar per omgående.

Prince Isaac Kouame har sammanlagt stått för sex matcher i Elfsborgströjan. Hans kontrakt sträcker sig över nästa säsong.

