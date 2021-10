AIK har klarat sig - inte en enda gång har det hänt

Varje år uppstår mängder med diskussioner om domarinsatser i allsvenskan.

Skulle inte det laget fått rött kort? Borde det laget fått straff? Ska vi ha VAR eller inte?

Straffsparkar är ett ständigt hett diskussionsämne. Därför har FotbollDirekt tittat på hur många straffar lagen fått med och mot sig under den allsvenska säsongen.

Det förs ofta diskussioner kring storlagens eventuella domarfördelar eller inte.

Under de senaste veckorna har bland annat Degerfors uttryckt sitt missnöje kring en utebliven straff borta mot Djurgården och Varberg har varit kritiska efter ett insläppt offsidemål mot Hammarby.

Många kan också tro att topplagen alltid får flest straffar med sig. Men det behöver nödvändigtvis inte vara sant.

I fjol fick exempelvis IFK Göteborg flest straffar med sig i allsvenskan (8), trots att laget slutade på en tolfte plats i tabellen.

Något som avspeglade lagets prestationer med straffstatistiken var Falkenbergs siffror från 2020. De drog på sig flest straffar i serien (9) - och åkte sedan ner till superettan.

Det återstår åtta omgångar av årets säsong, så frågan är hur statistiken ser ut i år?

FotbollDirekt har siffrorna. Något som sticker ut är att Häcken fått flest straffar med sig - men också fått flest straffar mot sig.

Endast två lag har ännu inte fått någon straff mot sig i år - det är Kalmar och AIK.

Källa: Transfermarkt

Straffstatistik 2021

Straffar för:

1. BK Häcken - 5

2. IF Elfsborg - 4

3. IFK Göteborg - 4

4. Djurgårdens IF - 3

5. Malmö FF - 3

6. Kalmar FF - 3

7. IFK Norrköping - 2

8. Mjällby AIF - 2

9. Varbergs BoIS - 2

10. Degerfors IF - 2

11. Östersunds FK - 1

12. AIK - 1

13. Örebro SK - 1

14. Halmstads BK - 1

15. Hammarby IF - 1

16. IK Sirius - 1

Straffar mot:

1. BK Häcken - 6

2. Örebro SK - 5

3. IF Elfsborg - 4

4. Hammarby IF - 3

5. Degerfors IF - 2

6. IFK Göteborg - 2

7. IK Sirius - 2

8. Östersunds FK - 2

9. Mjällby AIF - 2

10. Varbergs BoIS - 2

11. Malmö FF - 2

12. Djurgårdens IF - 1

13. Halmstads BK - 1

14. IFK Norrköping - 1

15. Kalmar FF - 0

16. AIK - 0





Matchrapporter: Stark seger för AIK i toppmatchen mot Djurgården Seger för Häcken mot Örebro i spännande match Förlustsviten bruten för Degerfors – efter 2-1 mot AIK Oavgjort för Häcken hemma mot Hammarby Obesegrade sviten håller i sig för AIK – efter 1-1 mot Kalmar FF