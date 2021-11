KRÖNIKA: Fjärde raka förlusten men en upprättelse för MFF

Fjärde raka Malmö-förlusten i Champions League.

Men 0-1 mot Chelsea var som en liten "seger" för MFF.

En upprättelse.

Alla kan förlora mot Chelsea. Men du kan förlora på olika sätt.

Och det vi såg den här kvällen från Malmö FF var ju precis det som var rimligt att önska av ett allsvenskt lag mot en Premier League-jätte.

Tro på möjligheten, ge det en chans, visa mod, stolthet och kraft.

Nu var det på hemmaplan, där det som ingen annanstans byggdes upp ett imponerande europatryck, och då är MFF vanligtvis i en helt annan skepnad.

Jag gillade framförallt att Malmö trodde på det. Alla visste att möjligheterna var extremt små. Men så länge det fanns en liten, liten, så existerade den trots allt.

Vi ska inte jämföra med det vi såg på Stamford Bridge in absurdum, men Jon Dahl Tomasson hade ett taktiskt upplägg som var klart mycket klokare den här gången.

Inga dumdristiga försök till överilat press-spel, superkompakt centralt mittfält med fyra hemmaspelare och unge Sebastian Nanasi som ett häftplåster på Chelseas hjärna Jorginho.



Det är klart att Chelsea hade ett kompakt övertag under hela matchen men de behövde åtminstone anstränga sig till max för att hitta möjligheterna.

Och när det hade gått en stund, kanske 20-25 minuter och det var 0-0 så växte Malmöspelarna för varje minut som gick.

Inte minst Sergio Pena som tydligt obrydd av motståndet skapade sig själv lite utrymme och hittade lösningar, Sebastian Nanasi växte en meter, Antonio Colak lyste som han gjorde för några månader sen och Anel Ahmedhodzic jobbade för nya rubriker om klubbyte.



Nej, det var inte så att Malmö blåste bort Chelsea på något sätt, för det är omöjligt att kräva, och Johan Dahlin gjorde ett par fina parader.

Men överlag var det en insats som med flyt hade kunnat ge Malmö FF en poäng.

Nu gjorde de regerande Champions League-mästarna matchens enda mål på en kontring, det säger också en del.



Du kan förlora och du kan förlora, ser vi till förutsättningarna var det här en Malmö-förlust som var lite av en seger sett till hur MFF sett ut i de andra tre Champions League-matcherna.

Nu ger det inga poäng i en tävlingsmatch men det här var en upprättelse, ett tydligt bevis på att MFF aldrig behöver be om ursäkt för att de är där de är.

