Anfallarna vänder hem till sina föreningar

Jack Cooper-Love och Peru Ruiz som under säsongen varit på lån i Örgryte IS vänder hem till sina respektive föreningar. Det meddelar Örgryte IS på sin hemsida.

Jack Cooper-Love som tillhör IF Elfsborg har under säsongen 2021 varit på lån i Örgryte IS. Samma sak med Peru Ruiz som tillhör det spanska laget Real Sociedad. Både anslöt till Örgryte IS i somras och under tisdagen meddelar föreningen att de två spelarna vänder hem till sina lag.

Jack Cooper-Love gjorde nio framträdanden varav åtta från start. För Peru Ruiz del blev det tio framträdanden i den rödblå tröjan.

- Vi vill rikta ett stort tack till båda spelarna för det dom bidragit med under hösten, skriver Örgryte IS på sin hemsida.

