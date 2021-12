Klädmärket Kordie by Kordie om hampa-materialet som minskar svettlukten drastiskt: ”Unikt”

Kordie by Kordie är ett klädmärke som främst synts bland NHL-spelare.

Det svenska företaget som producerar kläder av klimat- och svettvänliga materialet hampa siktar nu på att etablera sig bland padelspelare.

— Det är unikt inom sportbranschen att vi satsar på hampa i våra produkter, säger Kordie by Kordies grundare Fredric Korduner till PadelDirekt.

Det finns många fördelar med att använda hampa i plaggen. Materialet som Kordie by Kordie använder kallas TorTex och är en blandning av hampa, polyester och bomull, vilka tillsammans bildar ”37.5 Technology”.

— 37.5-teknologin hjälper dig att hålla optimal kroppsvärme. Men kanske ännu viktigare är att svettlukten inte sätter sig i plagget. Det är ju det värsta som finns, när man spelat padel en timme och t-shirten för alltid kommer att lukta svett. Våra t-shirts kan du svettas i och sen bara hänga upp i badrummet för att torka, och sen använda igen nästa träningspass, berättar Fredric Korduner.

Ja, vi lider nog alla mer eller mindre av illaluktande kläder som inte ens luktar okej efter att ha tvättats i 60 grader. Kordie by Kordie har fokuserat på att använda hampa i plaggen som de flesta förmodligen svettar ner mest, och därmed luktar värst: t-shirts och strumpor.

— Strumporna lanserades för några veckor sen bara. Jag tror att de kan rädda både padelskor och doften i rummet där man ställer skorna, fråga bara min flickvän, säger Kordie by Kordies grundare och skrattar.

Ett klimatvänligt val

Hampa är mycket mer miljövänligt än bomull och det är prio att vara ett hållbart klädföretag, förklarar Fredric Korduner. Kordie by Kordies sortiment är tydligt nischat mot aktiva människor: man har valt att lägga mycket tid och energi på att ta fram sköna och funktionella hoodies, shorts och t-shirts.

— Det finns förstås en nackdel, och det är man måste måste betala mer för kvaliteten. Hampan är förstås dyrare än bomull, så vi kan inte pressa priserna som många konkurrenter gör. Men det är i längden smart och bra för klimatet att ha kläder i material som inte börjar lukta för jävligt så fort du svettas, du kommer ju att kunna använda plaggen och även dina skor bra mycket längre om de inte stinker.

Nu vet du som läsare förhoppningsvis mer om kläderna och materialet som används. Vem är då Fredric Korduner och vilka står bakom Kordie by Kordie?

— Jag drog igång Kordie för fem år sen, egentligen för att jag helt enkelt tyckte att alla hockeyspelare såg likadana ut och jag ville ändra på det. Jag är själv hockeykille, så i början tog jag fram t-shirts lite på sidan av hockeyn och andra jobb. Jag utvecklade t-shirten mer och mer och kände efter drygt ett år att nu har jag en har en riktigt bra t-shirt, och drog upp en hemsida. Nu är det jag och kollegan Sevve Saberi som sköter den dagliga verksamheten, säger Fredric.

33-åringen har själv spelat i hockeyallsvenskan med AIK, men det är med hjälp av hockeyspelare med helt andra meriter som han driver företaget i dag.

— NHL-spelarna Mattias Janmark och John Klingberg gick in som delägare för tre år sedan. Jag är bästa polare med Mattias storebror, så jag lärde känna John när han och Mattis spelade i Dallas tillsammans. De sa ja direkt när jag frågade om de ville bli delägare, sen har det har blivit naturligt att låta dem testa kläderna och ge feedback. Nu vill vi vidare till padeln men egentligen är ju kläderna perfekt för alla som är aktiva. Jag har själv blivit golfnörd och precis tagit fram pikéer i hampa-materialet.

John Klingberg på padelbanan i Kordie by Kordies t-shirt.

Hela NHL-laget klädde sig i Kordie by Kordie

Kordie by Kordie-grundaren Fredric Korduner har fått bra hjälp med marknadsföringen då han lärt känna många svenska NHL-spelare via Janmark och Klingberg. Men även Dallas Stars har bidragit via något av ”klädkupp” förra året.

— När de båda spelade i Dallas fick hela laget en hoodie, så hela laget hade Kordie by Kordie-hoodies på sig inför en av Stanley Cup-finalerna. Det var rätt bra marknadsföring kan man säga, vi fick en hel del kunder i USA efter det.

Och hoodien fick bra betyg av lagets stora stjärna, skulle det visa sig.

— Det var riktigt kul när lagkaptenen Jamie Benn ett halvår senare lade upp en bild på instagram från en roadtrip iklädd sin hoodie. Ett bra kvitto för oss att folk verkligen gillar våra kläder.

Till sist: varför ser loggan ut som en kotte?

— (Skratt) Jag blev kallad kotten av några lagkamrater när jag var yngre, och sen har det bara hängt med. Så det är därför. Jag tycker att loggan blev rätt bra om jag får säga det själv.

