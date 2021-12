KRÖNIKA: Inget guld för AIK - men sagan fick ett perfekt slut

SOLNA. Det blev en saga med ett perfekt slut.

Men det blev inget SM-guld för AIK.

Det var en löddrig eftermiddag på Nationalarenan.

En adrenalinpackad arena tackade först av Björn Wesström, mannen som gjort allt i klubben och varit delaktig i två SM-guld - och sen vevade hyllade lagkaptenen Henok Goitom igång supportrarna när han sa adjö till sin spelarkarriär strax därefter.

Att viktige mittbacken Alexander Milosevic tvingats avbryta uppvärmningen med en skadad vad och ersattes av matchotränade Jetmir Haliti - ja, vad spelade det för roll egentligen?

Det var som alla svartgula liksom glömt bort att det var en match att spela också.

Att det fanns ett motståndarlag.

Ett rätt bra Sirius.

Och AIK-spelarna hade definitivt glömt bort vad man är för typ av lag 2021. Där safety är first, och man nyper effektivt dit sina lägen när de jobbas fram. Nollan ska hållas. Resten är bonus.

Nu var det framåt, framåt och mer framåt, utan säkerhetsbälten fastspända eller flytväst på. Man skapade också tryck, var nära - men innan AIK kommit riktigt nära så hade Sirius i den täta bengaldimman fixat en hörna från höger och på den knoppade Adam Ståhl snyggt in 0-1.

Tolv minuter hade gått, och ett visst missnöje kunde höras på läktarna.

Men det var ingen tankeställare, inte alls - utan AIK fortsatte att mata på framåt för att spräcka nollan, knäcka Sirius självförtroende och - framför allt - sätta press på Malmö FF nere i Skåne.

Då kom 0-2 i den 21:a minuten.

Dennis Widgren hittade en djupledslöpande Christian Kouakou, och ex-AIK:aren skarvade läckert in bollen bakom en chanslös Kristoffer Nordfeldt.

***

Där och då fick det vara nog.

Sebastian Larsson samlade sina lagkamrater, läxade upp laget i eget straffområde, krävde fokus och disciplin.

Och mål framåt.

Och de kom.

Snabbt.

Nicolas Stefanelli tog en smart löpning in i offensivt straffområde i den 25:e minuten, och den nyuttagna A-landslagsmannen Bilal Hussein trädde in en perfekt boll som argentinaren lirkade in från nära håll.

Och efter flera tunga målchanser, så fixade samme Stefanelli 2-2 i första halvleks slutsekunder. En fin liten lobbnick, ribba in, serverad av Erik Ring.

Sedan hade andra halvlek knappt blåsts igång innan Sotirios Papagiannopoulos satte pannan på Sebastian Larssons vänsterhörna och matchen var vänd.

3-2.

Pressen på Malmö FF var äntligen på plats.

Och det var också spelet som vi vant oss vid på Nationalarenan i år.

I den här galna allsvenskan 2021 så blev slutet på Friends arena precis lika knäppt som man kanske borde förväntat sig.

AIK har gjort rätt chansfattiga och enformiga 1-0-segrar till en paradgren den här säsongen, men när man skulle knyta till säcken i omgång 30 så var det öppna spjäll i en första halvlek där sportchef Henrik Jurelius framför mig såg ut att knäckas av de ständiga svängningarna.

I den andra var det vanliga AIKigen.

Ett mål framåt.

Ledning.

Sedan täta till.

Bartosz Grzelak-style.

Bud fanns för fler AIK-mål, men den oerhört ojämne Sirius-keepern August Ahlin svarade för ett par fantastiska räddningar, bland annat på Erick Otienos öppna (!) kasse.

Och AIK ska ju naturligtvis hyllas för en säsong där man tagit sig tillbaka till den absoluta allsvenska eliten och Europa efter ett år av misslyckade taktiska experiment och bakslag 2020.

Man har gjort det utan att splasha pengar på nyförvärv, säsongen har varit ett år där ekonomin skulle balanseras upp - och samtidigt så har man förädlat en Bilal Hussein, matchat igång Erik Ring på allvar, lanserat Yasin Ayari och låtit AIK-publiken få en flukt av Amar Ahmed Fatah.

Fyra unga egna produkter.

Det imponerar, och det sammanlagda resultatet borde ge mersmak inför 2022 där man också jobbar på att få viktiga duon Sebastian Larsson och Alexander Milosevic att stanna en eller flera säsonger till.

Nu drev man på guldstriden ända in på målsnöret, man satte rejäl press på ett på många sätt överlägset Malmö FF.

AIK har på sitt taktiskt modesta men effektiva sätt hjälpt till att göra den här säsongen till fantastisk underhållning.

Som slutet mot Sirius.

Som en saga.

När Henok Goitom kliver upp och nickar in 4-2 på en perfekt frispark från Sebastian Larsson.

Lagkaptenens hundra mål i AIK. Ett mål han har jagat halva säsongen, är känslan.

Nu kom det i hans sista match i karriären, med bara sekunder kvar på matchklockan.

Vackert!

