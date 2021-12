BEKRÄFTAT: Tidigare AIK-spelaren klar för Landskrona BoIS

Albin Linnér lämnar AFC Eskilstuna för en tabellkonkurrent. Stockholmssonen är klar för Landskrona BoIS. Det meddelar laget på sin hemsida.

Albin Linnér som tidigare har tillhört AIK, Vasalunds IF och IF Brommapojkarna gick inför säsongen 2021 till AFC Eskilstuna i superettan. Mittfältaren gjorde 25 matcher, varav nio från start samt ett mål och två assist. Under tisdagen står det klart att han skriver på för Landskrona BoIS. Linnér anländer på fri transfer och parterna är överens om ett treårsavtal.

-En spelare vi ser stor potential i och som dessutom passar väldigt väl in i vår strategi. Albin är fostrad i AIK:s akademi och har sin unga ålder till trots redan samlat på sig mängder med erfarenhet på elitnivå, säger Landskrona BoIS huvudtränare Billy Magnusson och fortsätter:

-Han är en intressant spelartyp, vi ser honom i första hand som ytterback och tror att hans egenskaper passar perfekt in i vårt spelsätt. Duktig rättvänd, explosiv och skicklig med boll. Dessutom väldigt kraftfull så där är många paramaterar som passar in i vårt arbetssätt.

-När vi väl träffades fick vi också en bra känsla för varandra och det fanns önskemål från bägge parter att inleda ett samarbeta. Albin ser en möjlighet att ta ytterligare kliv i vår miljö och är hungrig på att påbörja säsongen.

-Att avtalet är skrivet över tre år skänker också ett lugn, både för oss och för Albin.

I och med värvningen av Linnér gör BoIS säsongens femte nyförvärv. Laget kom 6:a i årets upplaga av superettan som nykomling.





