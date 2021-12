Malmö FF har nyligen tydligt signalerat att man är beredda med ännu större pengar inför kommande år.

Med 200 nya miljoner vill MFF:s ordförande nu skärpa tonen ytterligare.

FotbollDirekt har pratat med Discoverys expert Anders Andersson om detta.

– Man har tagit sju guld sedan 2010, är inte det att dominera så vet jag inte vad, konstaterar fotbollsexperten.



En rekordlång allsvenska är över och det med Malmö FF som mästare för andra året i rad.

Nu väntar en ännu större satsning - MFF kommer nu satsa hårt på att ytterligare dryga ut försprånget till allsvenska konkurrenter.

Ta kliv in i framtiden.

Det kommer nu att rustas på allvar för att inte minst ytterligare minska avståndet till europeiska gruppspel och samtidigt fortsätta vinna i Sverige.

Anders Andersson ser det som ett naturligt steg.

Experten förstår däremot inte riktigt resonemanget att MFF inte dominerat så stort som den ekonomiska överlägsenheten.

– Vad jämför vi med, kolla från 2010 och framåt. Man tog guld 2010, 2012, 2014, 2016, 2017, 2020 och 2021, vad ska man säga? Om det inte är att dominera så vet jag inte, säger han och fortsätter:

– Jag och Jens Fjällström diskuterade detta och han sade att med tanke på alla guld och allt Europaspel så är de redan överlägsna. Och det har han ju helt rätt i.

Andersson pekar även på att Malmö i många år har byggt klubben med en helt annan målmedvetenhet än andra klubbar.

– Allt började runt 2013 när de hade 20 miljoner minus. De gjorde åtstramningar och allt det där, de sade att “det går inte längre”...

– Då satte man rätt personer på rätt plats. Bitarna bara föll på plats på grund av att lugnt och metodiskt förstärka med rätt personer på rätt plats, och i samband det började framgångarna komma.

– Med Champions League-spelet precis efter, fick de in en kvarts miljard, vilket var vältajmat. Precis när dessa pengarna kom, eller just innan, då fick de in rätt personer på rätt ställen, jag kommer tillbaka till det varje gång.

Daniel Andersson fortsätter att resonera:

– Niclas Carlnén har gjort det imponerande bra, Daniel Andersson också. Nu flyttar han upp ett steg och in kommer Andreas Georgson, allt känns otroligt genomtänkt och bra. Det är verkligen att de har “tänkt efter före” och lyckats genom det.

När Malmö nu storsatsar innebär det förbättringar och anpassningar för en större kostym, som ingen annan i Sverige kan matcha, både ekonomiskt och sportsligt.

Och just nye sportchefen Andreas Georgson är en mycket viktig del för att kunna ta nästa steg.

Med sin erfarenhet från Premier League-sfären har han meriter som få motsvarigheter matchar.

– Jag hör ju till de som känner Andreas Georgson personligen. Man kan inte hitta en bättre… hans person, med sina kontakter som han har från Arsenal och Brentford.

– Det är en otroligt smart och genomtänkt värvning.

Det kommer från och med nu troligtvis hända väldigt mycket på kort tid för himmelsblått – Andersson skickar ett varningens finger till utmanarna:

– Allt är proffsigt, på kontoret till exempel. Det är proffsigt, snyggt, elegant men det ska bli ännu större. Det kommer bli mäktigt och helt rätt. Det måste hängas med nu.

TV: Årets lag i allsvenskan 2021

Matchrapporter: Halmstad tvingas till kval efter oavgjort mot Malmö Jo Inge Berget matchhjälte för Malmö mot Kalmar FF Stark insats när Häcken tog poäng borta mot Malmö Malmö besegrade IFK Göteborg och toppar nu tabellen Antonio Colak i målform när Malmö vann mot Sirius