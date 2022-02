OFFICIELLT: Första tio omgångarna av allsvenskan klara

Allsvenskan drar igång om drygt två månader.

Nu är omgångarna 1-10 av allsvenskan 2022 spikade.

Här är spelprogrammet fram till sommaruppehållet:

Omgång 1:

Lördag 2 april:

15:00 Hammarby – Helsingborgs IF

17:30 BK Häcken – AIK

Söndag 3 april:

15:00 IFK Göteborg – IFK Värnamo

15:00 IK Sirius – GIF Sundsvall

17:30 IFK Norrköping – Varbergs BoIS

17:30 Kalmar FF – Malmö FF

Måndag 4 april:

19:00 Djurgården – Degerfors IF

19:00 IF Elfsborg – Mjällby AIF

Omgång 2:

Lördag 9 april:

15:00 GIF Sundsvall – Hammarby

17:30 Degerfors IF – BK Häcken

Söndag 10 april:

15:00 Varbergs BoIS – Kalmar FF

15:00 Helsingborgs IF – IFK Göteborg

17:30 AIK – IFK Norrköping

17:30 Mjällby AIF – Djurgården

Måndag 11 april:

19:00 IFK Värnamo – IK Sirius

19:00 Malmö FF – IF Elfsborg

Omgång 3:

Fredag 15 april:

15:00 Hammarby – Mjällby AIF

Lördag 16 april:

15:00 Djurgården – IFK Norrköping

15:00 Varbergs BoIS – GIF Sundsvall

Söndag 17 april:

15:00 Kalmar FF – Degerfors IF

15:00 Malmö FF – AIK

17:30 IF Elfsborg – IFK Värnamo

17:30 IK Sirius – Helsingborgs IF

17:30 BK Häcken – IFK Göteborg

Omgång 4:

Onsdag 20 april:

19:00 AIK – Varbergs BoIS

19:00 IFK Göteborg – Djurgården

19:00 IFK Norrköping – BK Häcken

19:00 Mjällby AIF – IK Sirius

19:00 GIF Sundsvall – Kalmar FF

Torsdag 21 april:

19:00 Degerfors IF – Hammarby

19:00 Helsingborgs IF – IF Elfsborg

19:00 IFK Värnamo – Malmö FF

Omgång 5:

Söndag 24 april:

15:00 AIK – Djurgården

15:00 Varbergs BoIS – Mjällby AIF

17:30 Helsingborgs IF – BK Häcken

Måndag 25 april:

19:00 IF Elsborg – GIF Sundsvall

19:00 IFK Värnamo – Degerfors IF

19:00 IK Sirius – Hammarby

19:00 Malmö FF – IFK Göteborg

Tisdag 26 april:

19:00 Kalmar FF – IFK Norrköping

Omgång 6:

Lördag 30 april:

15:00 Djurgården – IK Sirius

Söndag 1 maj:

15:00 Mjällby AIF – Helsingborgs IF

15:00 Degerfors IF – IF Elfsborg

17:30 GIF Sundsvall – AIK

17:30 BK Häcken – Varbergs BoIS

Måndag 2 maj:

19:00 Hammarby – Malmö FF

19:00 IFK Göteborg – Kalmar FF

19:00 IFK Norrköping – IFK Värnamo

Omgång 7:

Lördag 7 maj:

15:00 AIK – IFK Göteborg

17:30 Malmö FF – Mjällby AIF

Söndag 8 maj:

17:30 Kalmar FF – Hammarby

17:30 Varbergs BoIS – IK Sirius

Måndag 9 maj:

19:00 IF Elfsborg – Djurgården

19:00 IFK Värnamo – BK Häcken

19:00 GIF Sundsvall – Degerfors IF

19:00 Helsingborgs IF – IFK Norrköping

Omgång 8:

Lördag 14 maj:

15:00 Mjällby AIF – IFK Värnamo

17:30 IK Sirius – IF Elfsborg

Söndag 15 maj:

15:00 BK Häcken – Kalmar FF

15:00 Hammarby – AIK

17:30 Degerfors IF – Helsingborgs IF

17:30 IFK Göteborg – Varbergs BoIS

17:30 IFK Norrköping – GIF Sundsvall

Måndag 16 maj:

19:00 Djurgården – Malmö FF



Omgång 9:

Lördag 21 maj:

15:00 AIK – IK Sirius

17:30 Helsingborgs IF – IFK Värnamo

Söndag 22 maj:

15:00 IF Elfsborg – IFK Göteborg

15:00 Varbergs BoIS – Degerfors IF

17:30 Kalmar FF – Djurgården

17:30 Malmö FF – BK Häcken

Måndag 23 maj:

19:00 Hammarby – IFK Norrköping

19:00 GIF Sundsvall – Mjällby AIF

Omgång 10:

Lördag 28 maj:

15:00 IFK Göteborg – GIF Sundsvall (Flyttas till söndag om något av lagen spelar cupfinal 26 maj)

15:00 Mjällby AIF – Kalmar FF (Flyttas till söndag om något av lagen spelar cupfinal 26 maj)

17.30 Degerfors IF – Malmö FF (Flyttas till söndag om något av lagen spelar cupfinal 26 maj)

Söndag 29 maj:

15:00 BK Häcken – IK Sirius

15:00 Djurgården – Varbergs BoIS

15:00 IFK Norrköping – IF Elfsborg

17:30 Helsingborgs IF – AIK

17:30 IFK Värnamo – Hammarby

