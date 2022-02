KLART: Lämnade IFK Norrköping - klar för ny klubb

Ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ ο Αλεξάντερ Φράνσον!

👉 Alexander Fransson in Yellow and Black!

🟡⚫️ Αλεξάντερ, καλώς όρισες στην οικογένεια της ΑΕΚ!

👉AEK FC has officially completed the signing of Alexander Fransson#aekfc #aekfcseason2021_22 #aekfamily #Fransson_14 pic.twitter.com/fyh2s62OxI