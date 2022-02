Cupstart om 6 dagar - är de allsvenska storklubbarna redo?

Det är mindre än en vecka kvar tills svenska cupen sparkar igång.

FotbollDirekt har tagit fram viktigaste informationen om de allsvenska klubbarna som kliver in i gruppspelet nästa helg.

Hur gick det för lagen i cupen förra året? Hur har det gått för lagen under försäsongen? Och vad är det för motstånd som väntar egentligen?

***

Cupmästare senaste tio åren:

2021 - Hammarby IF

2020 - IFK Göteborg

2019 - BK Häcken

2018 - Djurgårdens IF

2017 - Östersunds FK

2016 - BK Häcken

2015 - IFK Göteborg

2014 - IF Elfsborg

2013 - IFK Göteborg

2012 - Helsingborgs IF

Klubbar med flest cuptitlar:

14 - Malmö FF

8 - IFK Göteborg och AIK

6 - IFK Norrköping

5 - Djurgårdens IF och Helsingborgs IF

Nedanför följer genomgång av samtliga allsvenska klubbar (som deltar i svenska cupens gruppspel 2022):

MALMÖ FF:

Resultat allsvenskan 2021: 1

Resultat svenska cupen 2021: Utslagna i gruppspelet

Försäsong 2022: 2-2 mot Jammerbugt FC, 1-1 mot Lokomotiv Moskva, 0-2 mot Krasnodar

(0 - 2 - 1)

Startelva i senaste träningsmatchen: Dahlin-Nielsen-Chalus-Olsson-Larsson-Rakip-Christiansen-Nanasi-Rieks-Birmancevic-Abubakari

Grupp 1: Gais, IFK Värnamo, Malmö FF, Ängelholms FF

AIK:

Resultat allsvenskan 2021: 2

Resultat svenska cupen 2021: Utslagna i gruppspelet

Försäsong 2022: 1-2 mot Sollentuna, 3-2 mot Degerfors, 0-0 mot Täby, 3-0 mot Gif Sundsvall

(2 - 1 - 1)

Startelva i senaste träningsmatchen: Nordfeldt-Mendes-Karlsson-Lustig-Otieno-Elbouzedi-Larsson-Hussein-Ayari-Stefanelli-Bahoui

Grupp 2: AIK, Eskilsminne IF, Örebro SK, Örgryte IS

DJURGÅRDENS IF:

Resultat allsvenskan 2021: 3

Resultat svenska cupen 2021: Utslagna i semifinal

Försäsong 2022: 3-0 mot Västerås, 3-1 mot Metta, 2-1 mot Rosenborg, 1-0 mot Lilleström

(4 - 0 - 0)

Startelva i senaste träningsmatchen: Widell Zetterström-Johansson-Löfgren-Ekdal-Bengtsson-Finndell-Schüller-Eriksson-Radetinac-Edvardsen-Wikheim

Grupp 3: Djurgården, Halmstads BK, Brommapojkarna, IK Brage

IF ELFSBORG:

Resultat allsvenskan 2021: 4

Resultat svenska cupen 2021: Utslagna i gruppspelet

Försäsong 2022: 1-6 mot AGF Århus, 2-3 mot Bodö/Glimt

(0 - 0 - 2)

Startelva i senaste träningsmatchen: Rönning-Larsson-Väisänen-Henriksson-Strand-Boateng-Römer-Olsson-Ondrejka-Okkels-Frick

Grupp 4: Degerfors IF, Gif Sundsvall, Elfsborg, Skiljebo SK

HAMMARBY IF:

Resultat allsvenskan 2021: 5

Resultat svenska cupen 2021: Vinnare

Försäsong 2022: 3-1 mot Sirius, 2-0 mot IFK Göteborg, 5-0 mot Velez, 1-3 mot Molde

(3 - 0 - 1)

Startelva i senaste träningsmatchen: Dovin-Kurtulus-Magyar-Paulsen-Jeahze-Bojanic-Andersen-Swedberg-Ludwigson-Erabi-Lahdo

Grupp 5: BK Häcken, Falkenbergs FF, Hammarby, Ytterhogdals IK

KALMAR FF:

Resultat allsvenskan 2021: 6

Resultat svenska cupen 2021: Utslagna i gruppspelet

Försäsong 2022: 1-3 mot Naestved, 0-0 mot Öster

(0 - 1 - 1)

Startelva i senaste träningsmatchen: Friedrich-Lindahl-Sjöstedt-Rhöse-Olafsson-Israelsson-Romario-Girmai Netabay-Sachpekidis-Berg-Jansson

Grupp 6: IF Sylvia, IK Sirius, Kalmar, Trelleborgs FF

IFK NORRKÖPING:

Resultat allsvenskan 2021: 7

Resultat svenska cupen 2021: Utslagna i kvartsfinal

Försäsong 2022: 3-1 mot Brommapojkarna, 4-0 mot Västerås SK

(2 - 0 - 0)

Startelva i senaste träningsmatchen: Jansson-Ekpolo-Wahlqvist-Agardius-Eid-Ishaq-Skulason-Telo-Sema-Nyman-Lima

Grupp 7: IFK Norrköping, Sollentuna FK, Varbergs BoIS, Östers IF

IFK GÖTEBORG:

Resultat allsvenskan 2021: 8

Resultat svenska cupen 2021: Utslagna i gruppspelet

Försäsong 2022: 0-3 mot Nordsjaelland, 0-2 mot Hammarby, 2-4 mot Lokomotiv Moskva

(0 - 0 - 3)

Startelva i senaste träningsmatchen: Hahn-Salomonsson-Bjärsmyr-Johansson-Wendt-Norlin-Svensson-Al-Ammari-Sana-Vilhelmsson-Berg

Grupp 8: Norrby IF, IFK Göteborg, Mjällby AIF, Landskrona BoIS

MJÄLLBY AIF:

Resultat allsvenskan 2021: 9

Resultat svenska cupen 2021: Utslagna i gruppspelet

Försäsong 2022: 1-0 mot BK Olympic, 3-2 mot HB Köge, 1-1 mot Kristiansund

(2 - 1 - 0)

Startelva i senaste träningsmatchen: Brolin-Kricak-Gracia-Filipovic-Ståhl-Johansson-Blomqvist-Gustafson-Rosengren-Moro-Silverholt

Grupp 8: Norrby IF, IFK Göteborg, Mjällby AIF, Landskrona BoIS

VARBERGS BOIS:

Resultat allsvenskan 2021: 10

Resultat svenska cupen 2021: Utslagna i kvalrundan

Försäsong 2022: 1-0 mot Halmstads BK, 2-0 mot Falkenbergs FF, 1-1 mot Tvååker

(2 - 1 - 0)

Startelva i senaste träningsmatchen: Andersson-Sverrisson-Zackrisson-Lindner-Liljenbäck-Madjed-Lushaku-Le Roux-Kunst-Karlsson-Alfonsi

Grupp 7: IFK Norrköping, Sollentuna FK, Varbergs BoIS, Östers IF

IK SIRIUS:

Resultat allsvenskan 2021: 11

Resultat svenska cupen 2021: Utslagna i gruppspelet

Försäsong 2022: 2-1 mot Örebro SK, 1-3 mot Hammarby IF, 1-1 mot Sarpsborg, 4-1 mot Flora

(2 - 1 - 1)

Startelva i senaste träningsmatchen: Vaiho-Björkström-Da Graca-Mathisen-Bjarnason-Zeidan-Hellborg-Olsson-Shabani-Kouakou-Sylisufaj

Grupp 6: IF Sylvia, IK Sirius, Kalmar, Trelleborgs FF

BK HÄCKEN:

Resultat allsvenskan 2021: 12

Resultat svenska cupen 2021: Förlorade finalen

Försäsong 2022: 2-1 mot Norrby, 2-3 mot Fredrikstad, 0-0 mot Rostov, 1-2 mot Krasnodar, 0-0 mot Sarpsborg

(1 - 2 - 2)

Startelva i senaste träningsmatchen: Rasheed-Fridriksson-Tebo-Hovland-Lund-Rygaard-Friberg-Berggren-Uddenäs-Bengtsson-Traore

Grupp 5: BK Häcken, Falkenbergs FF, Hammarby, Ytterhogdals IK

DEGERFORS IF:

Resultat allsvenskan 2021: 13

Resultat svenska cupen 2021: Utslagna i kvartsfinal

Försäsong 2022: 6-0 mot BK Forward, 2-3 mot AIK, 2-1 mot Örebro Syrianska, 1-1 mot Norrby

(2 - 1 - 1)

Startelva i senaste träningsmatchen: Gal-Granath-Mukiibi-Wallin-Campos-Carlén-Örqvist-Kralj-Bertilsson-Saidi-Vukojevic

Grupp 4: Degerfors IF, Gif Sundsvall, Elfsborg, Skiljebo SK

IFK VÄRNAMO:

Resultat superettan 2021: 1

Resultat svenska cupen 2021: Utslagna i kvalrundan

Försäsong 2022: 5-0 mot Jönköping, 5-0 mot Oskarshamn, 0-0 mot Skövde AIK

(2 - 1 - 0)

Startelva i senaste träningsmatchen: Ingen information tillgänglig

Grupp 1: Gais, IFK Värnamo, Malmö FF, Ängelholms FF

GIF SUNDSVALL:

Resultat superettan 2021: 2

Resultat svenska cupen 2021: Utslagna i gruppspelet

Försäsong 2022: 2-1 mot Gefle, 0-3 mot AIK

(1 - 0 - 1)

Startelva i senaste träningsmatchen: Molin-Lundström-Eriksson-Blomqvist-Olsson-Andersson-Silfwer-Stensson-Ylätupa-Hallenius-Engblom

Grupp 4: Degerfors IF, Gif Sundsvall, Elfsborg, Skiljebo SK

