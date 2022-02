Hintade om en flytt från Öster - nu klar för seriekonkurrent

Nicolas Mortensen och Östers IF går skilda vägar.

Anfallaren är nu klar för Trelleborgs FF.

- Jag ser fram emot att komma till TFF och Vångavallen och göra mål, säger Nicolas Mortensen på hemsidan.

I en intervju med Smålandsposten gick Nicolas Mortensen ut och sa att han var öppen för en flytt till Trelleborgs FF. Nu är det även officiellt.

Dansken har skrivit på ett kontrakt med superettanklubben som sträcker sig över 2024.

- Först och främst är det en väldigt bra känsla i kroppen att allt är klart, både för min familjs skull och det sportsliga. Jag ser fram emot att komma till TFF och Vångavallen och göra mål, säger Nicolas Mortensen på TFF:s hemsida.

Dansken har tidigare varit i bland annat Bröndby IF och FC Helsingör. Under sin tid i Östers IF gjorde han 16 mål på 44 superettan-matcher.

Något som sportchef Salif Camara Jönsson hoppas få se även på Vångavallen.

- Vi har naturligtvis bra koll på Nicolas via att han är en duktig spelare som lirat i superettan den senaste tiden och när vi fick höra att det kunde vara aktuellt att röra på sig visade vi intresse. Nu har allt löst sig och vi är väldigt glada över att kunna presentera Nicolas som TFF-spelare, säger sportchefen och fortsätter.



- Nicolas är en målfarlig anfallare som kan göra mål med både fötter och huvud. Han tillför en dimension i offensivt straffområde som vi saknat och att få in den spelartypen i laget är något vi kollat på under en tid. Jag tror och hoppas på att Nicolas kommer bli väldigt viktig för oss den här säsongen.

