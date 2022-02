Khazeni närmar sig en comeback - "Känns bättre och bättre hela tiden"

Kristoffer Khazeni är förhoppningsvis tillbaka på planen inom en snar framtid.

Nu känner han sig även i bättre form.

- Förhoppningsvis är det vad jag har behövt, säger han till NT.

Under slutet av fjolåret drogs Kristoffer Khazeni med en krånglande ljumske/höft. Idag tränar med Peking igen och börjar närma sig en comeback.

- Det känns bra, jag tycker att det gått framåt rätt så fort sista veckorna. Det känns bättre och bättre hela tiden. Vi har fortsatt ha en balans också, i eftermiddag kommer jag till exempel köra i gymmet så vi håller i progressionen, säger han till NT.

Mittfältaren har lagt i en högre växel för att komma tillbaka starkare.

- Ja, det stämmer. Jag har kört mycket på gym och lagt om kosten som fått mig att lägga på mig några extra kilo. Förhoppningsvis är det vad jag har behövt. Det känns bra när jag är ute och kör. Jag trodde jag skulle känna mig lite tyngre än vad känslan är.

Dock ser han inte ut att vara redo till helgens cupmatch mot Sollentuna.

- Njae, jag skulle säkert kunna gå in men det handlar också om att få upp ett flås och att komma in i hela den biten. Det är inte bara att gå in och spela direkt, men jag är nog inte alltför långt bort. Om Rikard (Norling) vill ha med mig tackar jag inte nej. Det gäller att vara smart men det har de (tränarna) full koll på.

