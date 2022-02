Efter tiden i Tyskland - nu kan en flytt bli aktuell

Efter en fin tid i Arminia Bielefeld kan Joakim Nilsson vara på väg bort.

Nu är svensken intresserad av flytt till MLS, enligt amerikanska Transfermarkt.

2019 lämnade Joakim Nilsson IF Elfsborg för Arminia Bielefeld. Idag är han given i startelvan och har under säsongen spelat 23 matcher i Bundesliga. Under hösten slog han även igenom i A-landslaget.

Nyligen uppgav tyska Kicker att MLS-klubben St. Louis City hade erbjudit svensken ett kontrakt. Nu ska även 28-åringen, som har ett avtal fram till sommaren, vara intresserad av en övergång till USA, enligt amerikanska Transfermarkt.

St. Louis City bygger på sin trupp inför sin första säsongen i MLS 2023. Nilsson ska också ha fått erbjudanden från andra klubbar.

