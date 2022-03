JUST NU: IF Elfsborg går mot avancemang

IF Elfsborg och Degerfors IF möts just nu i en helt avgörande gruppfinal. Boråsarna tog tidigt kommandot och ledde med 2-0 redan efter fem minuter. I slutet av den första halvleken reducerade Nikola Djurdjic för Degerfors.

Elfsborg och Degerfors spelar just nu en helt avgörande gruppfinal.

Boråslaget dock tidigt tag i taktpinnen och ledde med 2-0 redan efter fem minuter.

I slutet av halvleken reducerade Nikola Djurdjic för Degerfors IF.

Det är just nu halvtid och resultatet är fortfarande 2-1.

RASMUS HJORTLING OLOFSSON

ANNONS:

ALLSVENSKANS HÖGST RANKADE SPELARE:

Matchrapporter: Elfsborg vann mot Örebro – trots underläge i halvtid Johan Bertilsson målskytt när Degerfors sänkte Östersund AIK vände underläge och vann Förlustsviten bruten för Degerfors – efter 4-1 mot IFK Norrköping Hammarby klart bättre än Degerfors på Stora Valla