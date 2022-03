JUST NU: Matchhjältens ord - "Det här var första halvlek, nu är andra kvar"

Sverige tog sig i kväll ett steg närmare Qatar-VM. Stor matchhjälte blev Robin Quaison som kom in i den andra halvleken. 28-åringen gjorde matchens enda mål och beskrev känslan så här efter matchen:

Tjeckien blev en tuff nöt att knäcka för Sverige. Men tack vare Robin Quaisons avgörande i den 110:e minuten är nu Sverige bara en match från Qatar-VM.

Matchvinnaren betonar dock att bara halva jobbet är gjort.

- Det var en bra kväll, men vi får inte glömma att det är en match till. Den är viktigare. Det känns bra nu, men om vi inte vinner då är den här matchen förgäves, säger Quaison till C More och fortsätter:

- Det är två playoffmatcher. Det här var första halvlek, nu är andra kvar.

Nu väntar Polen i playoff-final och målskytten tror Sverige har goda chanser på tisdag.

- Vi ska göra fler mål, kämpa som vi gjort under hela kvalet och jag tror på våra chanser, säger han till C More.

Matchen mot Polen kommer att spelas redan nu på tisdag.

