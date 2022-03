DEL 3: Får bara inte gå sönder för Norling: ''Om något skulle hända...''

Patrick Ekwall har gjort flera nya tv-intervjuer med tränare för allsvenska guldfavoriter.

HÄR del 3 med IFK Norrköpings Rikard Norling.

Rikard Norling ser Malmö FF som klar etta, men där bakom anser han att IFK Norrköping är minst lika bra som någon annan. Med lite flytt kanske man till och med kan utmana MFF - men då får inte Totte Nyman gå sönder.

Detta är något Norling betonar extra noga.

- Om något skulle hände med “Totte” har vi inte ersättaren som det är nu, säger Rikard Norling till FotbollDirekt.se.

SE PATRICK EKWALL TILLSAMMANS MED NORLING I ETT LÄNGRE SAMTAL.

Norling:

IFK Norrköping har haft två två relativt misslyckade år bakom sig.

Inför den här säsongen har Östgötaklubben tappat namn som Samuel Adegbenro, Carl Björk, Alexander Fransson och Henrik Castegren.

Sådant känns. Det är inte vilka namn som helst.

Å andra sidan har sådana kommit som Jacob Ortmark, Godswill Ekpolo, Filip Dagerstål, Eman Markovic, Daniel Eid och Jean Carlos de Brito.

Mycket har hänt i truppen senaste månaderna men samtidigt har ingen rak ersättare till fjolårets allsvenska skytteligavinnare, Adegbenro, kommit in.

Tränare Rikard Norling fick frågan hur det är att jobba när det är osäkert kring hur truppen kommer att se ut.

- I fjol var det speciellt när det mest försvann spelare och vi valde till och med att lägga oss platta sista dagen (på transferfönstret) och sålde Isak Bergmann Jóhannesson för några miljoner där vi inte kunde ersätta honom. Det blir ett vägval där man ser om ekonomin i första hand. Vi lever nog där vi tvingas att göra det. Vi behöver verkligen sälja spelare för att få det att funka. Det märktes på resultatet under våren, även om det inte bara var anledningen till resultaten. Man kan se det som skitjobbigt och förstorar man upp det kan det bli deppgt, säger Rikard Norling till FotbollDirekt.se och fortsätter:

- Samtidigt kan vi säga till oss själva att det är det som gäller. Jag får syssla med en klubb som har höga ambitioner och fina förutsättningar att satsa mot toppen. Under försäsongen har vi fått in många bra spelare och flera jag har pekat på. Det är fördelen med att det finns pengar på kontot.

Väljer du spelare själv eller får du dem i famnen?

- De som vi har fått in nu är spelare jag har velat ha. Samtidigt får man bli påmind om klubbens tradition att vi går för resultat men att vi har en tydlig bild om att vi vill förädla våra egna, ta hand om våra akademispelare och att köpa in spelare billigt för att sedan sälja dem dyrare. Det ligger som ett parallellspår. Patrik Jönsson (vice ordförande) är inte sen att påminna mig om att det är såhär vi jobbar. Det är ganska skönt att ha någon som påminner mig annars drar jag iväg åt andra hållet och bara tänker att vi måste vinna.

Är inte vinna det viktigaste då?

- Jo. Men inte på det sättet att man skulle ta in spelare som är bra här och nu och kan gå in direkt. Vi kan inte bara ha sådana spelare utan vi måste också ha spelare som står på tillväxt och där vi kanske ser till nästa år och året därpå. Vem är nästa spelare efter Ishaq Abdulrazak som vi kanske kan utveckla och sälja om två-tre år.

Vill ni vinna allsvenskan?

- Vi har sagt tillsammans med våran ordförande, Sakarias Mårdh, att vi ska sträva efter att försöka utmana om topp-3.

Norling fortsätter:

- Vi är, som det ser ut nu, varken bättre eller sämre än de lagen som ligger efter Malmö. Då menar jag AIK, Djurgården, Hammarby, Elfsborg, Häcken. Har jag glömt någon?

Kalmar FF kanske?

- Ja… Eller där känner vi att på papperet ska vi vara bättre än dem. Men de andra lagen är 50/50 och lite dagsform/årsform vilka som kommer två eller trea. Har någon utav oss ett riktigt bra år kan vi kanske vinna över Malmö.

Varför är ni bättre i år?

- För att vi har en spelidé som är mer genomarbetad över hela linjen i båda riktningarna. Vi har spelare som är bättre generellt och mer anpassade för spelidén.

- Sen har vi justerat vår träningsinriktning lite grann att vi tävlar fortfarande ganska mycket men har omfördelat när vi tränar mer i veckan.

Ni har tappat Samuel Adegbenro. Räcker Christoffer “Totte” Nyman nu?

- Om något skulle hände med “Totte” har vi inte ersättaren som det är nu. Med Samuel fanns det en möjlighet att spela honom som nia och tia.

- Den spelartypen har vi inte. Å andra sidan har vi väldigt många som är duktiga som nummer tio. Då är det upp till mig att hitta alternativet. Som det ser ut nu har vi inte möjligheten att ta in någon ersättare. Det är inte lätt att hitta någon tillräckligt bra ersättare till Totte OM han skulle bli skadad.

