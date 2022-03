PATRICK EKWALL INFÖR ALLSVENSKAN 2022 - PLATS 11: “Kan bli en supervärvning"

PATRICK EKWALL INFÖR ALLSVENSKAN 2022 - PLATS 11: "Den allra viktigaste ingrediensen i ett lag med lite resurser"

Vad får dig som mest att tro på Sirius så pass över bottenstriden. ?

Jag går på att de satt en grundtrygghet som ser ur att genomsyra hela klubben. När de har dippat en aning har de kommit tillbaka utan att drabbas av panik. Det är ju ibland den allra viktigaste ingrediensen i ett lag som inte besitter resurser i jämförelse med många andra. Sen har de en gedigen trupp och en målskytt (Christian Kouakou) som kan nå upp till 15 mål, det behövs ju också.

Är Daniel Bäckström likt Jocke Persson för Varberg en extra livförsäkring?

Det vet jag inte. Ingen är väl speciellt lik Jocke Persson och Bäckström är lite mer traditionell. Men han är en lovande och klart underskattad tränare, som brinner starkt för utveckling.

Patrik Karlsson Lagemyr kan vara årets mest överraskande allsvenska värvning - och vilka förväntningar vågar vi ha ?

Ja, det var en skräll.

Jag undrar ju direkt om det är något med Pakas fysiska status efter senaste skadan som gör att de släpper iväg honom?

Når han tillbaka till gammal fin form så är det en supervärvning av Ola Andersson. Men han har haft två tuffa knäskador på kort tid nu, vi måste ha det i beaktning.

IK SIRIUS

Nyförvärv: Tommi Vaiho, mv, Djurgården (lån), Kristopher Da Graca, försv, VVV Venlo, Andreas Murbeck, försv, Landskrona BoIS, Kevin Wright, försv, Örebro SK, Isak Bråholm, mf, Sandvikens IF (åter från lån), *Patrik Karlsson Lagemyr, mf, IFK Göteborg, Filip Rogic, mf, AIK, Samuel Wikman, mf, Gefle (åter från lån), Filip Olsson, mf, Landskrona, Edi Sylisufaj, anf, Falkenberg (permanent kontrakt efter lån)

Förluster: Hannes Sveijer, mv, Sandvikens IF (lån), Dennis Widgren, försv, Hammarby (åter från lån), Joseph Colley, försv, Chievo (åter från lån), Isak Bråholm, mf, Sandvikens IF, Sam Lundholm, mf, ny klubb ej klar, Nahom Netabay, mf, Kalmar FF, Jacob Ortmark, mf, IFK Norrköping, Adam Ståhl, mf, ny klubb ej klar, Ekin Bulut, anf, Norrby (via utlån till Vasalund), Joakim Persson, anf, Brage (utlån).

Målvakter:

August Ahlin - 2023

David Mitov Nilsson - 31 juli 2024

Tommi Vaihio - 15 juli 2022

Försvarare:

Tim Björkström - 2022

Kristopher da Graca - 2025

Karl Larson - 2023

Marcus Mathisen - 30 juni 2023

Andreas Murbeck - 2025

Noel Hansson - 2023

Patrick Nwadike - 2023

Tim Olsson - 2024

Jamie Roche - 2024

Kevin Wright - 2024

Mittfältare:

Adam Hellborg - 2022

*Patrik Karlsson Lagemyr - 2025

Filip Olsson - 2025

Filip Rogic - 2024

Laorent Shabani - 2022

Adam Wikman - 2023

Samuel Wikman - 2023

Moustafa Zeidan - 2024

Emil Özkan - 2023

Anfallare:

Aron Bjarnason - 30 juni 2025

Christian Kouakou - 2023

Herman Sjögrell - 2025

Yukiya Sugita - 2023

Edi Sylisufaj - 2025



Tränare:

Daniel Bäckström

Fastställda försäsongsmatcher 2022:

22 januari: Örebro SK (h) 2-1

29 januari: Hammarby (h) 1-3

6 februari: Sarpsborg (n) 1-1

12 februari: FC Flora (h) 4-1

20 februari: Sylvia (b) 3-0 (sv.cupen)

27 februari: Trelleborg (h) 2-2 (sv.cupen)

28 februari: Gefle (b) 0-1

6 mars: Kalmar FF (b) 0-2 (sv.cupen)

12 mars: IFK Mariehamn (h) 3-0

16 mars: Gif Sundsvall (n) 4-1 (90+30 min), Gavlevallen

26 mars: Brage (h) 14:00, Studenternas

