JUST NU: ÖFK gör förstärkningar inom styrelsen

Östersunds FK har plockat in många spelare under vintern, nu väljer man även att “värva” till styrelsen. Ekonomen Karl-Olof Pålsson tar plats för att bli en länk mellan styrelsen och de anställda på kansliet meddelar klubben via sin hemsida.

Östersunds FK trillade förra säsongen ur allsvenskan och har sedan dess bytt ut stora delar av truppen.

Nu väljer man även göra förändringar inom styrelsen då ekonomen Karl-Olof Pålsson plockas in för att fungera som en länk mellan styrelsen och de anställda på kansliet.

-Karl-Olof kommer att kunna vara länken mellan styrelsen och de anställda på kansliet, samt bidra till att bygga en stabil organisation som ger ÖFK den stadga som behövs för att fortleva och vara det naturliga samtalsämnet här i länet. Karl-Olof var även med och hjälpte ÖFK att få fram senaste bokslutet, säger Bert-Ove Svande i Östersunds FK:s valberedning via klubbens hemsida.

Karl-Olof uppger själv att hans brinnande intresse för idrotten och ÖFK är det som har gjort detta möjligt.

-Jag brinner för idrott och Östersunds FK. Idrotten har en enorm betydelse för regionen där unga kan bygga en framtid i sporten. De kan sedan bidra till utvecklingen i länet, säger Karl Olof som nu kliver in som adjungerad i bolagsstyrelsen och fortsätter:

-Vi ska lägga en stabil grund i superettan, lägga en trygg ekonomi för framtiden och att locka både mindre och större företag att investera i regionen och framtiden, avslutar Pålsson.

RASMUS HJORTLING OLOFSSON

