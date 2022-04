JUST NU: Styrkebesked för MFF – tung duo kan vara redo mot AIK

Mot IF Elfsborg saknades både Martin Olsson och Sergio Pena. Idag meddelar MFF att de går in träning och hoppas vara redo för spel mot AIK på söndag. Kommande vecka går även Jonas Knudsen in i full träning.

När Malmö FF presenterade sin trupp mot Elfsborg i måndags saknades Martin Olsson och Sergio Pena. Nu står det klart att det berodde på lättare överbelastningsbesvär hos båda två.

Dock är det inget som ska påverka dem till helgen.

Båda hoppas kunna vara redo för spel inför stormötet mot AIK. Båda tränar med laget den här veckan och förbereder sig för spel.

Jonas Knudsen åkte på en skada i somras och har varit borta sedan dess. Snart är den tuffa tiden över och från och med nästa vecka går han in i full träning med laget.

