JUST NU: Skadorna fortsätter i HIF - tvingas till operation

Sumar Almadjed har åkt på en ny smäll. Nu gör sig nyförvärvet redo för operation samt en längre rehabiliteringen.

- Väldigt sällsynt att just den skadan behöver opereras, säger lagläkare Harald Roos på HIF:s hemsida.

När Helsingborgs IF värvade Sumar Almadjed hade han en ledbandsskada i ena knät som han ådrog under tiden i Landskrona BoIS. 25-åringen gjorde klart sin rehabilitering i HIF och gick sedan in i träning igen.

Dock blev skadan värre då. En ny undersökning gjordes och nu står det klart att han måste genomgå en operation samt går in ytterligare några månaders rehabilitering.

– Just denna typ av knäskada är erkänt svår att hantera när den förekommer isolerad. Vanligen förekommer den i kombination med exempelvis korsbandsskada och det är då väldigt sällsynt att just den skadan behöver opereras, säger lagläkare Harald Roos på HIF:s hemsida.

