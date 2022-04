Kampanjerna ger Blåvitt två miljoner: "Fantastiskt"

En daglig informationskanal åt alla supportrar och övriga intresserade som söker sanningar kring statusen av ligan och favoritlagen under det ovälkomna uppehållet.

Och med en kampanj som rullar fram till matchdag så är Blåvitt säkra på att slå rekordet - just nu är det närmare 38 000 sålda. – Vi har mindre än 15 000 biljetter kvar, och det är någonstans runt 950 000 kronor i intäkter.

Där är nu IFK Göteborg nära att få in två miljoner kronor från två håll. Dels genom den medlemskampanj som initialt startade på supporterklubben Änglarnas initiativ.

Om det inte vore för coronaviruset så skulle allsvenskan vara på väg in i omgång 3 nu. Men just nu vet ingen när det kan dra igång, och många klubbar blöder ekonomiskt.

Du kanske även vill läsa:

Han pekas ut som Blåvitts ''the next one''