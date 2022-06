Två allsvenska omgångar har i dag fastställts. Dessa är omgång 22 och 23 som spelas i början av september.

Anledningen till att bara två omgångar fastställts är för att det är ett landslagsuppehåll efter de omgångarna. Omgång 24 och framåt fastställs efter sommaren.

Se tiderna för omgång 22 och 23 nedan:

Omgång 22:

Lördag 10 september:

15:00 IK Sirius – IFK Värnamo

17:30 Degerfors IF – Mjällby AIF



Söndag 11 september:

15:00 Hammarby – Djurgården

15:00 GIF Sundsvall – IF Elfsborg

17:30 Malmö FF – IFK Norrköping

17:30 Varbergs BoIS – AIK



Måndag 12 september:

19:00 Kalmar FF – BK Häcken

19:10 IFK Göteborg – Helsingborgs IF

Omgång 23:

Lördag 17 september:

15:00 IFK Norrköping – Kalmar FF

15:00 BK Häcken – Hammarby

17:30 IFK Värnamo – Varbergs BoIS



Söndag 18 september:

15:00 Mjällby AIF – GIF Sundsvall

15:00 IF Elfsborg – IK Sirius

15:00 Helsingborgs IF – Malmö FF

17:30 AIK – Degerfors IF

17:30 Djurgården – IFK Göteborg

