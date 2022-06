Jönköpings Södra spelar i dag träningsmatch mot Hammarby. Lite drygt en timme för avspark valde man att presentera nyförvärvet Anas Al Asbahi.

Jönköpings Södra har haft en tung vår i superettan och häromveckan meddelade man att man plockat in Assad Al Hamlawi på lån från Helsingborgs IF.

I dag har man presenterat nästa nyförvärv - något man valde att göra dryga timmen för avspark mot Hammarby.

J-Södra meddelar att man gjort klart med marockanen Anas Al Asbahi.

28-åringen har tränat med klubben ett tag och nu har man kommit överens om ett kontrakt som sträcker säg säsongen ut.

- Vi har haft förmånen att få lära känna Anas under en längre tid, och följa honom i träning och U21-matcher. Anas är en aggressiv defensiv mittfältare med en fin passningsfot och ett bra skott. Anas kommer att vara ett bra tillskott till truppen under resterande del av säsongen, säger lagets tränare Oscar Garcia Rodriguez, via klubbens hemsida.

Al Asbahi kommer senast från marockanska Ittihad Tanger.

