Elfsborgslånet Gustaf Lagerbielke har imponerat en hel del sedan han kom till Degerfors IF, men nu är mittbacken osäker inför helgens match med IFK Norrköping.

- Han var bara med på första delen av träningen i dag. Vi hoppas att han är redo för att kunna spela i morgon. Han ska känna sig för, säger tränare Tobias Solberg till NWT.

Degerfors slåss alltjämt för sin överlevnad i allsvenskan och under sommaren har klubben plockat in flera nyförvärv. Bland annat så har man lånat in Gustaf Lagerbielke från IF Elfsborg.

Mittbacken har imponerat under sina två första matcher för Degerfors, men inför måstematchen mot IFK Norrköping imorgon så är det oklart ifall han är tillgänglig.

Trots att läget är osäkert kring 22-åringen har man valt att ta ut honom i matchtruppen. 19 namn har tagits ut och ett kommer att strykas under morgondagen.

