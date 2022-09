Succévärvningen slår till igen - kvitterat på Olympia

Amar Muhsin har imponerat sedan han värvades av Helsingborgs IF. Nu har han kvitterat mot Malmö FF.

Under sommaren plockade Helsingborgs IF in anfallaren Amar Muhsin och inför dagens match hade han gjort tre mål på fem matcher i HIF.

Nu, strax före paus i Skånederbyt har han satt dit Helsingborgs kvittering.

Muhsin lyckades sätta dit bollen efter att Ismael Diawara stått för två fina räddningar.

Nu är det paus på Olympia.

