Nomineringen till månadens spelare september

allsvenskan.se har presenterat vilka tre spelare som kan få priset för månadens spelare i september.

Följande tre spelare är nominerade, med efterföljande motivering.



Marcus Antonsson

Värnamoanfallaren har varit stekhet efter sommaruppehållet och den fina formen följde med in i september. Tre raka segrar för nykomlingen och fem mål från Antonsson. Tre av dem kom i segern mot Helsingborgs IF som Antonsson avgjorde med skallen långt in på tilläggstiden.

Victor Edvardsen

Serieledande Djurgården vann två matcher och kryssade derbyt mot Hammarby i september. Edvardsens stora stund kom i mötet med IFK Göteborg där han stod för ett hattrick hemma på Tele2 Arena.

Michael Baidoo

Elfsborg verkar ha hittat formen och har tre raka segrar i Allsvenskan sedan augusti blev september. Ghananen Baidoo har stått för fyra mål och en målgivande passning under den perioden och verkar ha hittat rätt hos boråsarna.

Följande tränare är nominerade i kategorien månadens tränare:

Kim Hellberg

Kim Hellberg har fått fart på Marcus Antonsson som sprutar in mål för tillfället. September har bjudit på tre raka Värnamosegrar och nykomlingen har skaffat sig god marginal ner till nedflyttningsstrecket.

Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf

Djurgården har klivit upp i serietopp efter två segrar och ett kryss i september. Laget är obesegrat i Allsvenskan i 13 raka matcher och gör allt för att plocka hem ett nytt SM-guld.

Jimmy Thelin

Thelin verkar ha fått fart på sitt Elfsborg som gått igenom september med tre raka segrar. Boråsarnas fartfyllda spel har bjudit på åtta mål framåt och bakåt har man bara behövt vittja nätet vid två tillfällen.

Båda priserna röstas fram av media, tränare & lagkaptener samt supportrarna. Media (36 utvalda journalister), tränare och lagkaptener står för två tredjedelar av röstningen medan supportrarnas röster står för en tredjedel.





Matchrapporter: Djurgården ny serieledare efter seger mot IFK Göteborg Segerraden förlängd för Elfsborg – besegrade Sirius Marcus Antonsson avgjorde när Värnamo sänkte Varberg Hammarby och Djurgården delade på poängen i toppmötet Elfsborgs Michael Baidoo sänkte GIF Sundsvall