Under sommaren valde Örebro SK att plocka in den lovande målvakten Daniel Strindholm som under en längre tid tillhört Malagas organisation. I kväll kommer han att få göra sin startdebut.

Det var i mitten av juli som Örebro SK meddelade att man valt att plocka in den talangfulle målvakten Daniel Strindholm.

Totalt har det blivit ett inhopp för 21-åringen i ÖSK, detta i förra omgången då William Eskelinen skadade sig.

Eskelinens skada stoppar honom även från att medverka i kvällens match mot Trelleborgs FF och tanken är att Strindholm får göra startdebut ikväll.

- Daniel Strindholm kommer att debutera från start. Han har varit med oss nu under en längre tid, och är absolut redo att kliva in, säger lagets tränare Christian Järdler till NA.

Matchen på Vångavallen börjar 19:00.

