Örgryte kommer att spela i superettan även nästa säsong efter gårdagens kvalrysare mot Sandvikens IF. Det betyder en hel del både sportsligt och ekonomiskt.

– Det är värt minst tio miljoner, säger ordföranden Per Skånberg till Expressen.

Örgryte IS vann kvalmötet mot Sandvikens IF med totalt 4–3. En tuff säsong är nu över för klubben och gårdagens seger räddade en hel del berättar klubbens ordförande Per Skånberg.

– Det är värt minst tio miljoner. Och det går inte att sätta ett värde på det målet enbart i pengar utan värdet är enormt för alla supportrar, spelare och ledare. Känslan nu är otrolig, det är en lättnad, säger han.

Han berättar att klubben mår bra ekonomiskt och att man inte tänker hamna i samma situation igen.

– Damerna vinner sin serie och närmar sig eliten, vi gör ett bra ekonomiskt resultat och herrarna reder ut det och visar att det finns något att bygga vidare på. Vi ska bygga en trupp som gör att vi inte hamnar här igen. Det var en historiskt viktig seger för föreningen.

Ings tvåmålsskytt – styrs olycksamt in av försvararen

