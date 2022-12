EXKLUSIVT: Namnen som är bäst i de största matcherna

Statement för John Guidetti – DIF-stjärnan i skymundan.

Å andra sidan visar Oliver berg varför han är värd så stora pengar.

Alexander Jeremejeff blev årets skyttekung i allsvenskan och var en stor del i det slutligen ganska klara SM-guldvinnande BK Häcken. Utöver honom har ett par andra stjärnor varit avgörande på olika vis under årets allsvenska säsong.

Ett par av de mer omtalade namnen är AIK:s John Guidetti, Djurgårdens Victor Edvardsen och Hammarbys Nahir Besara. Det här är några av respektive toppklubbs främsta poänggörare 2022.

Men hur har egentligen dessa steppat upp när det gäller som allra mest – när det kanske är mer än det sportsliga som står på spel? Vem har i ett hett derby eller en avgörande toppmatch varit skillnaden för sin klubb allra mest?

FotbollDirekt.se har här svaret. I en ny undersökning har FD singlat ut en stjärna i respektive klubb och djupdykt i stormatcherna i år. Det här för att få reda på vem som har gjort flest mål och assist – och vem som i stormatcherna är allra mest effektiv i att göra matchavgörande poäng.

Solklar etta är Alexander Jeremejeff. Utöver sina 22 mål som gav han skytteligatiteln 2022, så har han även varit skillnaden i mängder av toppmatcher. Totalt har han spelat 13 av 14 möjliga toppmatcher för sitt BK Häcken. Anfallaren har gjort lika många mål (13), vilket ingen är i närheten av. Målsnittet i toppmatcherna är alltså 1 mål per match(!). Hans favoritmotstånd var AIK och Elfsborg. Fyra mål vardera på två matcher mot dessa.

Utöver målen så bidrog han med två assist, som ger honom ett poängsnitt på 1,153 poäng per match.

Näst bäst i toppmatcherna var dåvarande Kalmar FF-stjärnan och Djurgårdens nya tunga namn – Oliver Berg.

Han spelade alla toppmatcher i år, det vill säga 14 stycken. Det var främst hans framspelningar som sticker ut, med fem assist. Men han gjorde även tre mål. Målsnittet är därav inte särskilt högt på 0,23, men framspelningarna väger upp det hela. Poängsnittet är därför högt – 0,615 poäng per match.

Trea är Malmö FF: den rutinerade anfallaren Isaac Kiese Thelin som gjorde elva mål totalt i år, och sex av dessa i toppmatcherna. Näst flest mål av alla, och det på endast tio spelade toppmatcher. Det ger ett väldigt bra målsnitt på 0,6 per match. Han gjorde inga assist, så poängsnittet blev detsamma.

Favoritmotståndet var AIK och Elfsborg med två mål vardera mot de två lagen.

Sedan slår sig en av årets mest omtalade namn in. AIK:s storstjärna John Guidetti slår sig in här, trots att han bara spelade en halv säsong.

Det var en svår höst med många skavanker som hackade sönder säsongen, men likväl så har han fjärde bäst poängsnitt här.

På sju matcher gjorde han tre mål. Dessa kom mot Djurgården, Hammarby och BK Häcken, så en riktig stormatchlirare 2022. Målsnittet slutade på 0,42 och med en assist så slutade poängsnittet på 0,57 poäng per match.

Marginellt bakom var Hammarbys offensiva stjärna Nahir Besara. Han var den absolut mest avgörande för de grönvita och stod för 3 mål på 14 toppmatcher. Målsnittet slutade på 0,214. Men det är assisten som höjer poängsnittet till femte bäst här. Fyra assist ger sju poäng och ett poängsnitt på 0,5. Favoritmotståndet var Elfsborg med två stycken framspelningar som toppnotering.

Besaras favoritmotstånd var AIK med två mål och två assist mot antagonisten.

Här kommer då Djurgårdens centralfigur i anfallet Victor Edvardsen. Han kom trea i assistligan totalt sett med nio assist och nio mål. Trots det, ingen topplats här. Det här visar att han uppenbart inte lyckats fullt ut i toppmatcherna.

På 13 framträdanden har han gjort tre mål, dessa kom genom ett hattrick mot IFK Göteborg. Målsnittet är då 0,23. Hans tre assist höjer totala poängsnittet till 0,307 per match.

Sedan hittas Elfsborgs Alexander Bernhardsson med två mål på tolv framträdanden mot topp-8-lagen. Målsnittet blev 0,08. Han spelade även fram till ett mål, vilket ger poängsnittet 0,083.

Sist följer IFK Göteborgs Marcus Berg med endast ett mål på 13 toppmatcher. Målsnittet är därför lågt – 0,076. Två framspelningar höjer poängsnittet till 0,153. Det här är alltså ett poäng färre per match(!) än Alexander Jeremejeffs poängsnitt.

ALLSVENSKANS MEST AVGÖRANDE I TOPPMATCHER I TOPP-8-KLUBBARNA:

PLATS: NAMN: LAG: ANTALET MATCHER: Mål: FAVORIT-MOTSTÅND: ASSIST: FAVORIT-MOTSTÅND: MÅLSNITT: POÄNGSNITT: 1. AlexanderJeremejeff BK Häcken 13 13 AIK och Elfsborg - 4 mål 2 MFF och AIK 1 1,153 2. Oliver Berg Kalmar FF 14 3 *- 5 Djurgården - 2 0,23 0,615 3. Isaac Kiese Thelin Malmö FF 10 6 AIK och IF Elfsborg - 2 - - 0,6 0,6 4. John Gudetti AIK 7 3 - 1 - 0,42 0,57 5. Nahir Besara Hammarby IF 14 3 AIK - 2 4 IF Elfsborg - 2 0,214 0,5 6. Victor Edvardsen Djurgårdens IF 13 3 IFK Göteborg - 3 1 - 0,23 0,307 7. Alexander Bernhardsson IF Elfsborg 12 2 - 1 - 0,08 0,083 8. Marcus Berg IFK Göteborg 13 1 - 2 0,076 0,153

De här siffrorna visar långt ifrån hela bilden av spelarnas respektive prestationer, men ger likväl en fingervisning om detta.

FOTNOT: Rankinglistan utgår efter bäst poängsnitt.

*= överstreckad kolumn betyder att spelaren i fråga inte har gjort fler mål eller assist mot en enslig lag

KÄLLA: Transfermarkt.com

