JUST NU: Klart - här är spelschemat för de 16 första omgångarna av superettan

Tidigare i dag meddelades de 15 första omgångarna av allsvenskan. Nu har det första 16 för landets näst högsta serie meddelats.

Det är ett bra tag kvar tills både allsvenskan och superettan drar i gång, men nu börjar seriernas respektive spelscheman komma på plats.

Så här spelas de första 16 omgångarna i superettan.

Omgång 1:

Lördag 1 april:

15:00 GIF Sundsvall – Landskrona BoIS

15:00 IK Brage – Västerås SK



Söndag 2 april:

13:00 Utsiktens BK – Skövde AIK

13:00 Trelleborgs FF – Gefle IF

15:00 Östersunds FK – GAIS



Måndag 3 april:

19:00 Örgryte IS – AFC Eskilstuna

19:00 Jönköpings Södra – Örebro SK



Tisdag 4 april:

19:00 Helsingborgs IF – Östers IF



Omgång 2:

Fredag 7 april:

15:00 GAIS – IK Brage



Söndag 9 april:

13:00 Landskrona BoIS – Utsiktens BK

15:00 Östers IF – Trelleborgs FF

17:00 Örebro SK – Östersunds FK



Måndag 10 april:

13:00 Gefle IF – Helsingborgs IF

15:00 Västerås SK – Örgryte IS

15:00 Skövde AIK – Jönköpings Södra

17:00 AFC Eskilstuna – GIF Sundsvall



Omgång 3:

Lördag 15 april:

13:00 Helsingborgs IF – Västerås SK

15:00 Landskrona BoIS – Skövde AIK

15:00 Östers IF – AFC Eskilstuna

17:00 Örebro SK – IK Brage



Söndag 16 april:

15:00 Utsiktens BK – GAIS



Måndag 17 april:

19:00 Jönköpings Södra – Gefle IF

19:00 Trelleborgs FF – Örgryte IS



Tisdag 18 april:

19:00 GIF Sundsvall – Östersunds FK



Omgång 4:

Lördag 22 april:

13:00 AFC Eskilstuna – Trelleborgs FF

15:00 GAIS – Landskrona BoIS

15:00 IK Brage – Helsingborgs IF



Söndag 23 april:

13:00 GIF Sundsvall – Östers IF

15:00 Gefle IF – Utsiktens BK



Måndag 24 april:

19:00 Örgryte IS – Jönköpings Södra

19:00 Östersunds FK – Skövde AIK



Tisdag 25 april:

19:00 Västerås SK – Örebro SK



Omgång 5:

Lördag 29 april:

13:00 Östers IF – Östersunds FK

15:00 Landskrona BoIS – Gefle IF

15:00 Jönköpings Södra – Västerås SK



Söndag 30 april:

13:00 Skövde AIK – IK Brage

15:00 Örebro SK – AFC Eskilstuna

Måndag 1 maj:

15:00 Trelleborgs FF – GIF Sundsvall

15:00 Utsiktens BK – Örgryte IS



Tisdag 2 maj:

19:00 Helsingborgs IF – GAIS



Omgång 6:

Fredag 5 maj:

19:00 AFC Eskilstuna – Utsiktens BK



Lördag 6 maj:

15:00 Gefle IF – Västerås SK

15:00 Östersunds FK – Jönköpings Södra



Söndag 7 maj:

13:00 Skövde AIK – Örebro SK

15:00 GAIS – Trelleborgs FF



Måndag 8 maj:

19:00 Örgryte IS – Östers IF

19:00 IK Brage – GIF Sundvall



Tisdag 9 maj:

19:00 Landskrona BoIS – Helsingborgs IF



Omgång 7:

Fredag 12 maj:

19:00 Jönköpings Södra – AFC Eskilstuna



Lördag 13 maj:

13:00 Utsiktens BK – IK Brage

15:00 Västerås SK – Landskrona BoIS

15:00 Östers IF – GAIS



Söndag 14 maj:

15:00 Gefle IF – Skövde AIK



Måndag 15 maj:

19:00 Trelleborgs FF – Östersunds FK

19:00 GIF Sundsvall – Helsingborgs IF



Tisdag 16 maj:

19:00 Örebro SK – Örgryte IS



Omgång 8:

Fredag 19 maj:

19:00 IK Brage – Gefle IF



Lördag 20 maj:

13:00 Landskrona BoIS – Örebro SK

15:00 GAIS – Jönköpings Södra

15:00 Skövde AIK – Trelleborgs FF



Söndag 21 maj:

13:00 AFC Eskilstuna – Östersunds FK

15:00 Helsingborgs IF – Utsiktens BK



Måndag 22 maj:

19:00 Västerås SK – Östers IF



Tisdag 23 maj:

19:00 Örgryte IS – GIF Sundsvall



Omgång 9:

Fredag 26 maj:

19:00 Östers IF – Landskrona BoIS

19:00 AFC Eskilstuna – GAIS



Lördag 27 maj:

13:00 Jönköpings Södra – IK Brage

15:00 Örgryte IS – Gefle IF

15:00 Trelleborgs FF – Västerås SK

15:00 GIF Sundsvall – Skövde AIK



Söndag 28 maj:

13:00 Östersunds FK – Utsiktens BK

15:00 Örebro SK – Helsingborgs IF



Omgång 10:

Onsdag 31 maj:

19:00 Landskrona BoIS – Trelleborgs FF

19:00 Gefle IF – GIF Sundsvall

19:00 IK Brage – Östersunds FK

19:00 Utsiktens BK – Örebro SK



Torsdag 1 juni:

19:00 GAIS – Örgryte IS

19:00 Västerås SK – AFC Eskilstuna

19:00 Jönköpings Södra – Östers IF

19:00 Helsingborgs IF – Skövde AIK



Omgång 11:

Söndag 4 juni:

15:00 Östers IF – Utsiktens BK

17:00 Östersunds FK – Västerås SK

17:00 Örebro SK – Gefle IF



Måndag 5 juni:

19:00 Skövde AIK – AFC Eskilstuna

19:00 Trelleborgs FF – IK Brage



Tisdag 6 juni:

15:00 Örgryte IS – Landskrona BoIS

15:00 Helsingborgs IF – Jönköpings Södra

15:00 GIF Sundsvall – GAIS



Omgång 12:

Lördag 10 juni:

13:00 Västerås SK – Skövde AIK

13:00 Gefle IF – Östers IF

15:00 Jönköpings Södra – Trelleborgs FF

15:00 Utsiktens BK – GIF Sundsvall

Söndag 11 juni:

13:00 AFC Eskilstuna – Helsingborgs IF

13:00 IK Brage – Landskrona BoIS

15:00 GAIS – Örebro SK

15:00 Östersunds FK – Örgryte IS



Omgång 13:

Fredag 7 juli:

19:00 Landskrona BoIS – Jönköpings Södra

19:00 Örebro SK – Östers IF



Lördag 8 juli:

13:00 Skövde AIK – GAIS

15:00 GIF Sundsvall – Västerås SK

17:00 Gefle IF – AFC Eskilstuna



Söndag 9 juli:

15:00 IK Brage – Örgryte IS



Måndag 10 juli:

19:00 Helsingborgs IF – Östersunds FK

19:00 Trelleborgs FF – Utsiktens BK



Omgång 14:

Fredag 14 juli:

19:00 Östers IF – Skövde AIK



Lördag 15 juli:

13:00 Jönköpings Södra – GIF Sundsvall

15:00 Örgryte IS – Helsingborgs IF

15:00 Västerås SK – Utsiktens BK

17:00 Östersunds FK – Landskrona BoIS



Söndag 16 juli:

15:00 GAIS – Gefle IF

15:00 AFC Eskilstuna – IK Brage



Måndag 17 juli:

19:00 Örebro SK – Trelleborgs FF



Omgång 15:

Lördag 22 juli:

13:00 Landskrona BoIS – AFC Eskilstuna

15:00 Skövde AIK – Örgryte IS

15:00 Gefle IF – Östersunds FK



Söndag 23 juli:

13:00 Utsiktens BK – Jönköpings Södra

15:00 IK Brage – Östers IF



Måndag 24 juli:

19:00 GAIS – Västerås SK

19:00 Helsingborgs IF – Trelleborgs FF



Fastställs efter jul: GIF Sundsvall – Örebro SK



Omgång 16:

Fredag 28 juli:

19:00 AFC Eskilstuna – Skövde AIK



Lördag 29 juli:

13:00 Östersunds FK – GIF Sundsvall

15:00 Örgryte IS – IK Brage

15:00 Östers IF – Jönköpings Södra



Söndag 30 juli:

13:00 Trelleborgs FF – Landskrona BoIS

15:00 Västerås SK – Gefle IF



Måndag 31 juli:

19:00 Örebro SK – GAIS

19:00 Utsiktens BK – Helsingborgs IF

FOTNOT: Informationen om detta är hämtad från superettan.se