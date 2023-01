Kristoffer Khazeni var tillbaka på fotbollsplan när IFK Norrköping genomförde säsongens första träning. Glen Riddersholm är dock tydlig med vad som är viktigast.

– Livet är det allra viktigaste, säger tränaren till Norrköpings Tidningar.

Under våren 2022 meddelade IFK Norrköping att Kristoffer Khazeni tagit en paus från fotbollen och senare meddelade klubben och mittfältaren att 27-åringen drabbats av en elakartad cancertumör i hjärnan. I maj opererades Khazeni.

Mittfältaren som inte spelade något under den gånga säsong var tillbaka på fotbollsplan under IFK Norrköpings premiärträning och deltog under uppvärvmingen för att sedan fortsätta med ett eget pass, detta uppger Norrköpings Tidningar.

Norrköpings danske tränare, Glen Riddersholm, är glad, men är samtidigt tydlig med att man kommer att ge 27-åringen tid.

– Men vi ska ge honom tid. Det är många steg att ta. Alla vi hoppas på honom och försöker hjälpa till men det är ovisst vad som finns i framtiden, säger Riddersholm till Norrköpings Tidningar.

Riddersholm betonar även att livet är viktigast.

– Ja. Livet är det allra viktigaste. Om han blir redo för att spela fotboll så blir vi alla nöjda. Det är ju en publikspelare och det vill vi gärna. Men den viktigaste presenten är ju livet, säger Riddersholm till tidningen.

