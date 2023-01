JUST NU: AIK gör omfattande ny satsning – skapar helt ny roll

Andreas Janmyr får därmed nu ny roll i AIK.

Han slutar som assisterande tränare i herrlaget och kliver istället in i den helt nya rollen som Head of Analysis and Technical Scouting.

– Min nya roll kommer att handla mycket om att utveckla arbetssättet och skapa förutsättningar för analytiker och scouter inom klubben att bli bättre på sitt arbete, säger Janmyr till hemsidan.

Det här är en övergripande satsning inom teknisk analys och scouting för klubbens samlade sportsliga verksamhet. Det hela kommer att ledas av AIK:s tekniske chef Peter Wennberg.

– Idén är att vi skapar en avdelning där metoder, mättal och system tas fram för att användas av analysansvariga inom både herr-, dam-, akademi- samt barn- och ungdomsverksamheten. Vi har duktiga analytiker, men saknar kanske synergier mellan arbetssätten. Analysarbetet blir personberoende och det vill vi helst undvika, säger Peter Wennberg.

– Teknisk data som stöd för både match- och motståndaranalys och scouting inför spelarrekryteringar är idag en stor del av fotbollen. Det gäller för oss att ligga i framkant och veta hur vi ska nyttja data på bästa sätt för att i slutändan fatta bättre beslut och vinna fler fotbollsmatcher, fortsätter Wennberg.

Satsningen gör att Andreas Janmyr då flyttas från sin assisterande tränarroll i herrlaget A till att bli Head of Analysis and Technical scouting.

– Min nya roll kommer att handla mycket om att utveckla arbetssättet och skapa förutsättningar för analytiker och scouter inom klubben att bli bättre på sitt arbete. Det känns stimulerande att klubben vill satsa på det här området och det är frågor jag själv brinner för och har tydliga utvecklingstankar kring. Jag ser fram emot att få påbörja jobbet, säger Andreas Janmyr.

Patrick Ekwall om AIK:s 2022: