Alla andra allsvenska storklubbar har gjort det – AIK:s nye vd ber om mer tid

En historik som besvärar. Gillar inte alls denna AIK-bild sedan 2012: ”Vi ska ha höga krav”.

Det började illa för AIK i cupen och drömmar om Europaspel kom längre bort.

Vad värre är så är AIK den enda av storklubbarna som aldrig vunnit cupen sedan den nya gruppformatet infördes 2012.

– Jag kan inte historien och vi gjorde det inte lättare för oss i helgen men det jag vet är att AIK ska ha höga krav, säger Manuel Lindberg till FotbollDirekt.se och fortsätter:

– Att vi inte vunnit cupen i nya formatet är inget vi tänker på men som jag sade så ska vi vinna matcher och nu handlar det om att två raka. Gör vi det så är inget omöjligt.

Svenska cupen drog igång i helgen och även om det fanns en hel del positiva tendenser för AIK i matchen mot Västerås SK så lämnade resultatet mycket att önska.

Återigen så kryssade AIK en cupmatch mot ett motstånd som man på pappret ska besegra och nu kommer det att bli tufft för Gnaget att bli seedade och få hemmamatch i kvartsfinalen.

Hursomhelst så lever ju hoppet om en cuptitel och Europaspel, men då kommer det krävas att AIK lyckas med något man aldrig lyckats med, nämligen att gå hela vägen under det nya cupformatet.

Nye vd:n Manuel Lindberg tycker inte om bilden och vill förändra den. Cupspelet är viktigt och han försöker inte gömma sig för faktumet - men ber samtidigt om tid då han anser att AIK går igenom bland det största av förändring, kanske bland det största hela 2000-talet.

– Nu blir det en tuffare resa. Men man måste också komma ihåg att vi har väldigt mycket nytt: Tränaren, spelsystem, spelare och förändringar görs inte över en natt.

– Men det är klart vi vill och ska vara vinnande men att det kan ta lite tid med det vi just nu går igenom.

Historiskt är AIK en av de klubbar som är mest framgångsrika i svenska cupen och totalt sett så har man näst flest titlar tillsammans med IFK Göteborg (båda har åtta, Malmö FF har 15), men senaste cuptiteln kom ju som bekant 2009 och sedan dess har Gnaget haft det tufft.

Efter Helsingborgs cuptitel 2011 ändrades formatet för svenska cupen till det vi har nu, nämligen med gruppspel under våren och tittar vi tillbaka så har det inte gynnat AIK som sedan dess misslyckats medan andra storklubbar tagit titlar, Malmö, Djurgården, Hammarby och IFK Göteborg.

Under de tre första åren lyckades man inte ens ta sig förbi gruppspelet och under ett av åren (2014) tog man sig inte ens till gruppspel, detta efter att ha åkt ut mot Sandvikens IF i kvalet.

Sedan dess har det bara blivit uttåg i gruppen en gång (2021) men Sveriges genom tiderna näst bästa cuplag har långt ifrån rosat marknaden trots det.

Totalt sett så har man tagit sig vidare från gruppspelet sex gånger, fyra gånger har cupäventyret slutat i kvartsfinalen och två av gångerna i semifinalen.

– Det är vad historien säger och det är som det är och nu har vi som sagt inte gjort det lättare för oss.

Hur ser ni på svenska cupen med tanke på att ni får igenom så stora förändringar?

– Jo, vi går igenom mycket som är nytt men cupen är viktig så klart och speciellt som vi missade topp-3. Klart att det är viktigt, AIK ska ju spela i Europa.

– Nu måste vi satsa allt på två raka segrar och så får vi räkna med en bortamatch om det blir kvartsfinal. Det jag vet är att vi har stor förmåga. Nu ska vi bara få ut den och positivt är att alla våra namn verkligen visar kvalité och vill ta plats, speciellt Viktor Fischer. Han måste ju ha blivit en publikfavorit direkt efter tio minuter.

När AIK tog sig som längst så var det 2018 och förlust mot AFC Eskilstuna i semifinalen. Värt att notera är att AIK även gått till kvartsfinal, detta mot Hammarby 2016.

Extra surt för AIK är att andra allsvenska storklubbar som Malmö FF och Hammarby och Djurgården som vann sina premiärmatcher mot likvärdigt motstånd relativt komfortabelt.

***

Nedan listas hur och när AIK åkte ur cupen varje år sedan det nya formatet:

2013: Ut i gruppen, trea bakom Örgryte IS och Halmstads BK

2014: Ut i kvalomgång två, förlust mot Sandvikens IF 2–3 efter förlängning

2015: Ut i gruppen, tvåa bakom Hammarby

2016: Ut i kvartsfinal, förlust mot Hammarby efter straffar(2–4)

2017: Ut kvartsfinal, förlust 0–3 mot BK Häcken

2018: Ut i semifinal, förlust 0–2 mot Djurgården

2019: Ut i semifinal, förlust mot AFC Eskilstuna efter straffar (5–6)

2020: Ut i kvartsfinal, förslut 1–4 mot Malmö FF

2021: Ut i gruppen, tvåa bakom Hammarby

2022: Ut i kvartsfinal, förlust 2–3 mot Malmö FF efter förlängning

***

Det återstår att se ifall AIK kan bryta sin dystra cuptrenden under nya Andreas Brännström, det är i varje fall ett måste ifall Europaspel ska bli verklighet.