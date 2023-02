Tidigare i veckan uppgav Sportexpressen att AIK:s unge talang Rasmus Bonde var aktuell för IL Hödd. Nu bekräftar AIK att klubbarna är överens om ett låneavtal.

AIK har plockat in flera tunga namn under transferfönstret. Rasmus Bonde är ett av namnen som ryktats bort från klubben som tidigare varit utlånad till Vasalunds IF.

Nu bekräftar AIK på sin officiella hemsida att klubbarna är överens om en utlåning av Rasmus Bonde. Utlåningen gäller över hela säsongen 2023 och 20-åringen ansluter omgående till norska IL Hödd som spelar i OBOS-ligaen, Norges andraliga.

– Rasmus har utvecklats mycket under det senaste året och för att ta de sista stegen så har vi tillsammans letat en bra matchmiljö för honom. Vi är därför glada över att hitta den här lösningen med IL Hödd och ser fram emot att se Rasmus tillbaka i AIK efter låneperioden, säger Manuel Lindberg, VD/klubbdirektör och tf sportchef, till hemsidan.

