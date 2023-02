AIK:s sista veckor av transferfönstret – "Behövs någon som honom"

SPECIAL: Detta lär vara aktuellt för AIK som behöver ännu mer än vad vi har sett tidigare.

AIK har byggt om spelartruppen rejält efter tunga etablerade tapp av Sebastian Larsson, Mikael Lustig och Per Karlsson i höstas, samt Nabil Bahoui som lämnade efter årsskiftet då hans avtal gick ut.

Av etablerade namn som kommit in istället så handlar det om Jimmy Durmaz och Viktor Fischer. Men så kan även 25-årige Aboubakar Keita räknas in med erfarenhet från israeliska ligan, FC Köpenhamn och belgiska Charleroi.

Helt klara är AIK inte ännu – som vd och tf sportchef Manuel Lindberg kommenterade under onsdagen i fotbollsprogrammet 08 Fotboll. Då öppnade han för ett namn med mer speed som kan komma in.



Här håller FotbollDirekts Marcus Liedbergius med om att AIK behöver förstärka. Men då på helt andra sätt.

Man har i mina ögon ännu inte ersatt vad främst Sebastian Larsson och Lustig garanterade i stormöten – och inte minst i derbyn: Spelare som älskade att spela under press och hat från motståndarsupportrar.

Detta gjorde alltid AIK svårslagna.

Kvaliteter som Fischer och Durmaz mycket väl kan besitta och ser lovande ut efter cupmötet. Men ännu är det för tidigt att ge ett definitivt svar kring. Där är jag osäker eftersom att “Milo” är urtypen av en sådan karaktär och vet vad ett Stockholmsderby betyder.

Istället faller nu allt större press på inte minst nye lagkaptenen Alexander Milosevic, men även på Sotirios Papagiannopoulos och delvis John Guidetti.

Men som läget är nu så finns inga garantier för att Milosevic kommer att vara fit for fight till den allsvenska premiären i början på april. Han har hittills spelat en halvlek i träningsmatchen mot FC Köpenhamn. Det var hans första kliv på en fotbollsplan på länge. Mittbacken spelade då som en defensiv mittfältare, för att inte riskera något bakslag kring sin tidigare huvudskada.

Och i helgens Svenska cupen-möte mot Västerås SK så satt han på bänken hela matchen.

Visst har han blivit lagkapten och uppges vara återställd – men det är mycket svårt det Milosevic har gått igenom. AIK måste innerligt hoppas på att han inte drabbas av bakslag.

Blir det nya problem för honom då är det ett måste på alla vis för AIK:s ledning att gå efter en etablerad ersättare.

Då bör AIK lägga allt krut på att hitta någon som besitter liknande ledaregenskaper. För under 2022 så var “Milos” frånvaro påtaglig och märktes i prestationerna på hösten.

På den här nivån ser jag exempelvis inte Abubakar Keita vara.

Det är inte till att börja med inte en klassisk försvarsgeneral. Den här självklara ledare är inte heller ett namn som Papagiannopoulos som i mina ögon i fjol inte höll den jämnheten i att leda ett försvar vecka in och ut.

Då finns två andra vägar att gå för AIK.

Det första är att se vad som finns att tillgå på en svensk marknad av kontraktslösa spelare är noll. I alla fall inte spelare av liknande karaktär OCH kvalitet till ett försvar.

Då får man istället leta efter Viktor Fischer-lösningar vilket sannolikt är långt ifrån lätt. Det kommer då krävas en del tur, som klubben hade med just Fischer – samtidigt som det kan kosta stora pengar.

Så trots att man har en trupp som ser ganska komplett ut, så kan det ännu komma att krävas ett ganska hårt arbete för Manuel Lindberg och kompani.

Vidare så finns det en en position till som AIK kan behöva att stärka upp utöver detta orosmoln.

Detta rör sig om en backup till Rui Modesto.

Efter tappet av Joe Mendes så finns en tydlig lucka i högerpacksuppsättningen.

Ett namn som det talats om är GAIS talang Harun Ibrahim. Denna 19-åring presenterades dock som ny Molde-spelare under onsdagen – så där behöver AIK leta vidare.

Något specifikt namn är svårt att ta fram just nu. Men spelartypen är klar, enligt mig.

Det behövs en offensivt präglad ytterback, likt Modesto. Men en yngre förmåga som på sikt kan växa in i rollen. Om/när Modesto tar steget vidare från AIK, så minimeras då sannolikt ett tungt tapp genom en lösning som redan är integrerad i klubben och spelsättet.

