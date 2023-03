AVSLÖJAR: Räddade budgeten – pressat priset med 50 procent

Inom loppet av ett dygn då har nu avgörande uppgifter kommit om två viktiga affärer för Hammarby.

Hammarby är nu på väg att till sist ta hem två ytterbackar. Det må ha tagit tid men nu ser det ut att trilla rätt med så väl Simon Strand som Anton Kralj.

Första gången dessa namn på allvar aktualiserads så var det FD som avslöjade Strand medan Sportbladet hade den sistnämnde.

Nu har båda bara under det senaste dygnet kommit in i ett avgörande läge och det enligt Sportbladets uppgifter.



Enligt mina källor – och det vet ni som följer mig här – så har förhandlingarna kring Strand varit nyckeln.

Återstående budget för Bajen har varit 5-6 miljoner kronor.

Den nivån var detsamma som Elfsborg inledningsvis krävde för att sälja.

Efter det har ett par ovissa veckor rådit och jag har gett bilden av att Bajens motbud handlat om cirka tre miljoner kronor.

När nu alla parter är överens, Bajen, Elfsborg och Strand – så ser övergången ut att stanna vid omkring 2,5 miljoner.

Med det sagt så förstår ni hur även Kralj nu även får plats inom budgetramar för detta fönster.



Kring Simon Strand så uppges nu en läkarundersökning vänta redan under måndagen.

Nyckeln i affären för ett namn som kan spela både väster- och högerback – har varit att Hammarby och sportchef Jesper Jansson var tidigt ute om Strand i början på fjolhösten.

Redan där ska en kontakt ha etablerats och huvudpersonen tydligt visat ett sug efter att återvända till Stockholm och allt sedan dess har Jansson jobbat på kontakten med spelaren och representanter.

Kring Anton Kralj så är det en billigare lösning det handlar om med tanke på att han är kontraktslös.Nu kostar han alltså enbart lön och ger Bajen ännu ett spännande alternativ på vänsterbacken.Logiken kring detta namn i övrigt bygger även på att han har Patrick Mörk som representant, en agent som Bajen gjort så många affärer genom åren med, ligger bland annat bakom Odilon som i dag inbringat kring 60 miljoner kronor till Hammarby Fotboll.

