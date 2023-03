Minns Djurgårdens största bragd – monsunregnet, mötte en "mördare"

EXKLUSIVT: Glöm allt annat – Djurgårdens största bragd.

Minns surrealism, monsunregn och då han mötte en "mördare".

Dokument Turin 2004.

Ett historiskt möte väntar för Djurgården imorgon – lite mer än 20 år efter en av klubbens mest klassiska matcher i ett monsunregn i Italien.

FotbollDirekt.se har därför pratat med en av stjärnorna som var med på för att minnas tillbaka.

– Det var ju en mix av surrealism och stolthet kan jag tänka mig, säger Tobias Hysén när han blir nostalgisk kring 2-2-matchen mot giganten Juventus i Turin.

Tobias Hysén är en av allsvenskans största namn detta 2000-tal. Han har under sin långa karriär framförallt förknippats med IFK Göteborg efter flera titlar i klubben.

Men hans bästa år kan mycket väl ha varit i Djurgården i början på 2000-talet.

Hysén var då en av stjärnorna som ledde laget till stora framgångar från hans ankomst från BK Häcken 2003 och tre säsonger framåt.

I bagaget tog han med sig ett SM-guld och två cupguld, innan han lämnade för Sunderland i England.

Under de här åren var han tidigt med om en av svensk fotbolls allra största klassiker ute i Europa. Närmare bestämt när Djurgården efter guldet 2003 spelade playoff om en plats i Champions League och motståndet var italienska jätten Juventus.

Det som väntade var idel världsstjärnor – och Hysén själv fick möta bland annat Lilian Thuram som gjort sig känd för att vara en av världens tuffaste försvarare.

Djurgården trotsade då alla tvivel genom att lyckas ta med sig ett 2-2-resultat hem till returen på Råsunda några veckor senare.

Den då 22-årige Hysén hamnade i händelsernas centrum direkt. Det här bara drygt ett halvår efter att han kom till Blåränderna.

I den här på förhand väldigt svåra matchen gick allt rätt för honom och Djurgården.

Efter mål av Andreas Johansson till 1-0 precis innan halvtid, klev Hysén fram några minuter efter andra halvleks början och gjorde 2-0. Dessvärre för DIF dröjde det inte lång tid innan Juventus reducerade genom David Trezeguet drygt fem minuter senare.

2-2 målet skulle också det komma. Målskytt då var brassen Emerson i minut 59.

Djurgården lyckades dock i ett närmast monsunregn att hålla ut i denna klassiska Europamatch.

Hysén som numera är tränare i Tvååker, berättar nu i en lång intervju med FotbollDirekt.se om hur det var att spela i Djurgårdens storhetstid dessa år.

Han inleder med att berätta om hur det var att spela i Europa med Djurgården under sina tre år.

– Jo, men det finns ju både dåliga och bra minnen så klart. Det som sticker ut givetvis under min tid var ju när vi mötte Juventus. det var två fantastiska matcher – framförallt den första var ju osannolikt bra från vårt håll…att vi fick med oss ett kryss från Italien, inleder Hysén till FD.

Och fortsätter:

– För min del var det också stort att få göra mål och jag gjorde två relativt sett ganska bra matcher. Det var fantastiskt bra på det sättet.

Å andra sidan var det inte bara bra. Han medger att man inte gjorde tillräckligt för att nå större framgångar på kontinenten.

– Sedan hade vi lite mindre bra givetvis. Vi hade ju en liten fadäs på Irland (mot Cork City FC i andra kvalomgången till UEFA Cupen – utslagna efter 1-1 på grund av bortamålsregeln).

– Det gjorde oss dock inte riktigt rättvisa överlag under det året då vi vann SM-guld 2005. Det var året då vi förlorade mot Cork, vilket var väldigt ologiskt överlag, då vi var väldigt bra i övrigt det året.

Vad tar du med dig från att det var så vitt skilt i prestationerna från bragden i Juventus till “fadäsen” mot Cork City - som du kallar det?

– Det som jag tyckte var skillnaden var lite annorlunda att kliva in i respektive matcher. Mot Juventus så hade vi ju allt att vinna oavsett hur matcherna såg ut. Där var det bara att gå in och njuta och försöka att ha kul. På något sätt tänka att det här är en once in a lifetime-upplevelse som man tänkte då.

– Många av de här andra matcherna så tyckte jag att det märktes att…svenska lagen gjorde lite svårt för oss då. Vi tog inte det initiativet som vi behövde göra på hemmaplan i de här matcherna, dels Cork och sen också mot tjeckiska Ruzomberok (första kvalrundan till Champions League 2006 – slutade i 3-2 förlust efter två möten).

– Det var väl mycket det som jag tyckte var skillnaden, vi var enligt mig ett bättre lag än de som vi mötte då. Men vi fick inte ut resultat av det, att man skulle ha varit lite mer cyniska i det, när man blickar tillbaka på det.

– Vi åkte ju och fick dyngstryk borta mot FC Utrecht liksom (0-4 borta mot Utrecht – första kvalrunda till UEFA Cupen 2004)...alltså 2-0 där så hade vi kunnat åka hem och vända det, tror jag. Sedan var vi ju till slut ändå nära ändå (3-0 till DIF i returen, 3-4 totalt).

– Men vi skulle ha varit bättre på att hämta ett resultat på ett annat sätt, än att spela den enstaka matchen.

Menar du då att hämta hem ett resultat och se det över fyra halvlekar då…?

– Ja, att vara smarta i att står det 2-0 så får det bli det. Då kanske man inte ska jaga ett 2-1 mål och istället släppa in ett till. Det målet blir ganska jobbigt att hämta hem i nästa match. Utan mer att vi borde ha hållit ut vid 2-0 istället – till slut blev det ju 4-0 och det blev för svårt att ta in.

Juventus-mötet är ju en svensk Europaklassiker där du var en viktig del i. Vad minns du från den matchen?

– Det började ju egentligen med att vi inför returen på bortaplan mot litauiska FBK Kaunas (andra kvalrundan till Champions League), fick reda på att om vi vann väntade Juventus. Vi hade då bara 0-0 med oss från hemmamötet, men kände att vi måste lösa det här.

– Där någonstans började det med att vi kände att vi inte fick bränna chansen att möta en klubb som Juventus. Det fick vi bara inte tappa bort. Sedan åkte vi ner och vann ganska stabilt borta i Litauen med 2-0.

Tvivlarna var många och högljudda kring Djurgårdens chanser mot Juventus, minns Hysén.

– Det var mycket kring Juventus lag och vilka spelare de hade. Det var mycket om att vi skulle få storstryk och frågan var mest om hur många mål vi skulle släppa in.

Han fortsätter:

– De flesta var frågandes om hur någon av våra spelare skulle kunna ens mäta sig med deras superstjärnor på varje position – vi var rejält nederlagstippade, såklart.

– Men jag kommer bara ihåg att vi i bortamatchen gjorde en mer eller mindre perfekt match rent defensivt…samtidigt så är det ju inte helt 100 procentigt att släppa in två mål, men sett till vilket lag vi mötte och sättet vi spelade på så gjorde vi en helt otrolig match.

– Vi hade ju faktiskt även bud på ett eller två mål till, tro det eller ej.

– Men sett till hemmamatchen för oss två veckor senare så hade de kommit igång mer. De var lite mer påkopplade då.

– Det var helt klart en upplevelse och ett minne för livet. Det vi var mest nöjda med var att vi fick med hela Juves arsenal på Råsunda och alla stjärnorna var med. Hade vi torskat med 5-0 i Turin så kanske inte Alessandro Del Diero, David Trezeguet, Lillian Thuram och alla de kanske stannat hemma istället. De fick ju skicka in en typ skadad Pavel Nedved, för de var tvingade till att vinna helt enkelt.

Du var ju relativt ny i Djurgården och hade sett de här stjärnorna på tv tidigare. Hur var det att nu möta alla dessa ?

– Jag var ju 22 år gammal och hade inte riktigt hunnit möta så många lag av den kalibern. Jag hade på sin höjd gjort några U21-landskamper och känt på någorlunda liknande motstånd där. Men jag kände att vi ska ligga och “deffa” (spela defensivt) och satsa på kontringar.

– Jag kände mig inte underlägsen där med min snabbhet mot någon av de egentligen. Jag hade ganska stor tillit till min spetsförmåga där.

– Sedan är det klart att jag fattade att de mötte sådana spelare varje vecka, det är inte så att det var något exceptionellt med mig, men jag intalade mig själv att de inte är snabbare än mig. Så om jag bara kan ligga på rulle och vara redo när läge ges…jag ska bara löpa och göra livet så surt som det bara går för Juventus. Och det gick ju helt okej.

Hur minns du responsen från Djurgårdensupportrarna efter 2-2 mot Juventus? Hur mycket kärlek fick ni?

– Det var ju en mix av surrealism och stolthet kan jag tänka mig. Jag har ju bara pratat med vissa som var där och stod uppe i hörnet på Delle Alpi och de sade ju att det är en av de bästa bortaresorna som de varit på. Och just att det var så osannolikt att vi kunde vara med i den matchen.

– Sedan kommer jag inte ihåg exakt. Det som är charmen är att det några dagar senare var allsvenskan så man hann ju inte riktigt ta in så mycket. Det var bara att sikta framåt mot nästa match på hemmaplan.

– Men det är klart att vi hade vårt moment i några veckor innan hemmareturen mot Juve. Då gjorde vi en helt okej match tycker jag. Jag menar, att få stryk av Juventus med 1-4 är ju ingen skam. Vi gav oss själva chansen och gjorde det bra. Sedan tror jag att Djurgårdens supportrar kommer ihåg de här matcherna på ett bra sätt.

Är det några supportrar som du träffar på gatan som pratar om den här matchen med dig än idag?

– Ja, det kan det ju vara när man stöter på djurgårdare. Sen dyker ju matchen upp då och då, alltså beroende vad för sorts intervjuer eller samtal man pratar om. Det är Juventus-matchen och de två målen mot Tyskland med landslaget 2013 (slutade med 3-5 förlust). Det är ju rätt roliga grejer, som man får vara glada att man har varit med om.

Vem var tuffast att möta?

– Jag spelade ju centralt i båda matcherna. I den första matchen var det Nicola Legrottaglie och Paolo Montero i mittförsvaret jag skulle möte. I den andra matchen så petades Legrottaglie och in kom istället Lillian Thuram. Det är klart att det var kul, samtidigt som att det var väldigt svårt – att möta Lillian Thuram liksom som var världsmästare och europeisk mästare med Frankrike samma period. Det är klart att han var ruskigt, ruskigt bra.

– Men samtidigt, som jag sade, så försökte jag tänka att det bara var människor, även om de givetvis var väldigt bra. Det räcker att de underskattar oss lite grann så räcker det för att vi ska få med oss något.

– Och det fick vi ju verkligen.

“Det var surrealistiskt på något sätt”

Hur förberedde du dig inför de här matcherna?

– Det var väl som jag sade att jag skulle ligga längst fram och löpa på kontringar, långbollar och rensningar. Det var vi ganska på det klara med, men att vi skulle ha Andreas Johansson som en länk mellan mig och mittfältet. Där till var ju glappet mellan mittfält och anfall större än vanligt. Men han skulle vara den som skulle försöka vara en länk i det här, samtidigt som jag skulle få med mig bollen upp i planen och ge laget andrum så ofta som möjligt.

– I den mån inte det gick så skulle jag störa backlinjen så mycket som möjligt så att de inte fick en enda lugn stund med bollen. Det var egentligen en ganska otacksam roll, men jag som var 22 år och ganska ny här efter bara ett halvår i klubben…jag tyckte ju att det var skitskoj.

– Men det var ju bara att gilla läget och löpa tills jag inte orkade mer. Det var den inställningen som gällde och bara göra jobbet. Det var den enda chansen vi hade att få med oss något, så det var inget konstigt med det.

Det är ju mycket resande på kort tid fram och tillbaka vid sådana här matcher. Vad var tuffast för dig med bortaresandet?

– Jag kommer inte ihåg så mycket kring de bitarna. Det jag kommer ihåg är att vi kom till hotellet och mer eller mindre direkt skulle träna på Juventus arena den kvällen.

– Det var första gången som man på riktigt någonstans fattade att; “fan, ska vi verkligen möta Juve här…”. Man kommer in på en helt tom Delle Alpi och ska börja med någon typ av matchförberedande träning där liksom. Det var surrealistiskt på något sätt.

– Det var häftigt. Förutom U21 så var det min första smak på de riktigt stora matcherna som man hoppades få spela framöver. Det var kul, det var…som sagt så kommer jag inte ihåg så mycket från resandet, men det här var stort.

“Juventus-matchen är Djurgårdens största match någonsin”

Många anser att torsdagens möte mot Lech Poznan är Djurgårdens största match någonsin, i och med att det är en slutspelsmatch. Anser du att den är större match än er match mot Juventus 2002?

– Nja…nu är det svårt då jag kanske är partisk, men nej. Juventus-matchen är väl snäppet större än det på torsdag, då det var Champions League-playoff ändå.

– Det var ändå ett gruppspel till Champions League som stod på spel. Med all respekt för Conference League och all respekt för vad Djurgården har gjort i höstas, så är det givetvis en jättematch.

– På sitt sätt kan den ju bli den största om de tar sig vidare och får möta ännu större lag…och just för att det är en slutspelsmatch. Men jag vet inte om den är större än Juventus-matchen på det sättet.

– Det är svårt att säga för mig, bättre att en supporter eller så får bedöma det.

Hur ser du på Djurgårdens möjligheter i turneringen?

– Det är ju inte jättemånga lag som självklart kommer att städa av Djurgården, enligt mig. Så möjligheten finns verkligen att göra något stort.

Under Europaäventyret som varit i höstas. Hur mycket känslomässigt har du följt Djurgårdens resa som lett till matchen på imorgon?

– Det är klart att jag har hållit på Djurgården i matcherna.

– Det är inget konstigt så, jag har ju spelat i Djurgården. Det är ju inte så att jag har förpliktelser till Blåvitt på det sättet, så absolut har jag följt resan.

– Samtidigt har jag inte suttit på nålar och följt matcherna, utan jag har sett det mesta. Men inte för att jag sitter som en supporter på det sättet. Det är mer att jag följt det som fotbollsintresserad, så jag har ju följt alla svenska lag i Europa. Sedan är det klart att jag håller lite mer på Djurgården än andra lag.

Det måste vara skönt att det inte är Malmö FF som bara har lyckats tidigare, med tanke på din Blåvitt-historia…?

– Ja, där tittar man med lite andra ögon kan man säga.

Vem anser du blir Djurgårdens viktigaste spelare imorgon?

– Det är väl det klassiska att mittfältet är deras viktigaste lagdel.

– Nu vet jag inte om alla är friska men Hampus Finndell, Rasmus Schüller och “Mange” Eriksson är ju väldigt viktigt att de sitter ihop bra. Sen kommer ju Joel Asoro och Victor Edvardsen ha viktiga roller…Gustav Wikheim också såklart.

– Men framförallt Asoro med sin snabbhet och Victor med råstyrkan – han har en spelstil som jag tycker passar i Europa.

– Han är lite småful och kan sätta lite griller i huvudet på försvararen. Inte nödvändigtvis genom att vara bäst på planen, utan genom att vara en jobbig jävel liksom.

– Sedan har de ju Oliver Berg och Jacob Bergström som kan hoppa in – eller om de startar till och med. Det finns ju flera möjligheter där.

– Jag skulle även vilja se Marcus Danielson steppa upp, han har ju ändå spelat liknande matcher förut. Jag skulle vilja se honom landa rätt.

– Men ska jag välja något så är det mittfältet som måste leverera. Där avgörs matcher liksom.

