Det här slätar över orosbild - klarar till och med denna jämförelse

Tungt drabbad genom åren men visar här att han kan jämföras med i stort vad som helst i allsvenskan.

Ingen Oliver Berg - men Rydström har denna vinter återförenats med en annan stjärna. Frågan är om han valt rätt?

Redan före årsskiftet var det tydligt att Malmö FF och Henrik Rydström ville spetsa truppen offensivt. Enligt FotbollDirekts uppgifter gjorde man försök med Oliver Berg, men norrmannen som var Rydströms stora stjärna i Kalmar FF valde istället Djurgården.

Senare under vintern fick MFF in ett första nytt offensivt namn i Taha Ali, men under de senaste veckorna intensifierades rapporterna kring en annan stjärna som tidigare gjort succé under Henrik Rydström - nämligen Stefano Vecchia.

I går kväll stod det klart att Vecchia väljer att vända hem till Sverige och återförenas med Henrik Rydström - därför har FotbollDirekt nu valt att titta närmare på hans siffror från tiden i Norge för att jämföra honom med Oliver Berg, detta för att se ifall Rydström valt rätt eller fel ex-stjärna.

Börjar vi med det mest lättolkade så går det ju att se att Vecchia faktiskt har ett bättre poängsnitt än Berg.

På 16 matcher noterades han för tio poäng, medan Berg noterades för 16 poäng på 29 matcher.

Värt att notera som sagt är att Vecchia endast spelade 16 matcher ifjol och totalt endast 829 minuter, alltså motsvarande lite mer än nio hela matcher.

Därför för att få en klarare och tydligare bedömning hur de står sig mot varandra i övriga kategorier så kommer allt vara baserat på per 90.

Om vi börjar med det kanske viktigaste, chans skapande så är Oliver Berg lite bättre med 2,3 chanser skapade per match, medan Vecchia hamnar på 1,4. Värt här och notera är dock att Vecchia under sin sista säsong i Sirius(och den senaste under Rydström) skapade han 2,1 chanser per match.

Tittare vi vidare på just det offensiva spelet så försökte de sig på ungefär lika många genomskärare ifjol, 0,2 för Berg och 0,3 för Vecchia.

Det som dock sticker ut mest mellan de bägge individuellt är lyckade “take ons”, Berg lyckades 57,5 procent av sina medan Vecchia endast lyckades med 40 procent. Återigen har dock Vecchia visat att han kan vara på samma nivå och återigen var detta i Sirius då han 2020 lyckades med 62 procent.

Om vi återgår till själva poäng görandet så är det tydligt att Vecchia är en mer utpräglad målskytt, dels var nio av hans tio poäng ifjol mål, men tar också 0,8 fler avslut per match jämfört med Berg (1,4 kontra 2,2).

Så vad är kontentan då?

Ja statistik sett är de väldigt lika på flera punkter, men det ska fortfarande kommas ihåg att Berg i grunden utgår från en mer central roll, medan Vecchia är mer av en ytter.

Så ifall Rydström och Malmö FF fått rätt ex-stjärna är ju såklart i dagsläget svårt att säga, men klart är att Vecchia kan komma upp på samma nivå som Berg, det har han visat, brasklappen är väl ifall han lyckas hålla sig skadefri.

FOTNOT: All statistik är hämtad från Squwaka