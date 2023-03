Om VAR ska införas i svensk fotboll har varit en het fråga den senaste tiden. Nu har elitklubbarna sagt sitt - majoriteten vill inte se VAR i svensk fotboll.

Video Assistant Referee (VAR) tog fart under säsongen 2017-2018 när systemet introducerades i tyska Bundesliga och italienska Serie A. Efter genombrottet har en stor majoritet av de europeiska ligorna infört systemet.

Många har varit delade i frågan och VAR har varit ett hett debbatterat ämne sen systemet introducerades. Inte bara i de större europeiska ligorna men också i Sverige.

Senast nu i veckan på Mjällbys, Örebros och IFK Norrköpings årsmöten röstade medlemmarna i respektive förening för att motverka införandet av VAR i Sverige.

Nu har medlemmarna till Sveriges 32 elitklubbar sagt sitt. En majoritet vill helt enkelt inte se VAR i svensk fotboll. Hittills har 18 av 32 klubbars medlemmar röstat för att motverka VAR i svensk fotboll.

Klubbarna som hittills röstat mot VAR är:

AIK, Degerfors, Djurgårdens IF, Hammarby IF, IF Elfsborg, IFK Göteborg, IK Sirius, Malmö FF, Mjällby AIF, IFK Norrköping, Gais, Gefle IF, Gif Sundsvall, Helsingborgs IF, Jönköping Södra, Landskrona BoIS, Örebro SK och Örgryte IS.

På Svenska Fotbollssupporterunionen skriver man:

“Detta är en seger för fotbollspubliken och den organiserade supporterrörelsen, men det är också ett sundhetstecken för hur vi sköter vår fotboll. Sverige är ett internationellt föredöme när det kommer till inflytandet den vanlige fotbollsbesökaren kan ha över sin förening och sin idrott”.

Så här säger tidigare ordförande i Änglarna och nuvarande suppleant i Svenska fotbollssupporterunionen (SFSU) John Pettersson till Göteborgs-Posten:

– Det faktum att en majoritet av de som hade påverkas mest av ett införande av VAR (elitklubbar) nu är emot innebär att det finns ett starkt skydd mot införandet av det. Det är tacksamt säger han och fortsätter:

– Det återstår några föreningar på listan men nu när det finns en övervikt hoppas vi att frågan är död och begraven.

