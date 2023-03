Nu blir det billigare för Sirius med bortapublik

IK Sirius har tecknat nytt avtal gällande hyreskostnaden för Studenternas.

– En modell som passar alla parter, säger evenemangsansvarige Linus Wallén till UNT.

Under vissa matcher placerades bortasupportrar på sittplats istället för ståplats, något som blev kritiserat.

Med en ny kostnadsmodell för sektionen är tidigare lösningar inte längre aktuella.

Enligt den föregående modellen kostade det 11 249 kronor per match att öppna bortasektionen, oavsett hur många supportrar som var på plats. Därför blev det oftast billigare att placera bortaföljet på en avdelad sektion på sittläktaren.

I det nya avtalet innebär det att Sirius ska betala åtta kronor per åskådare som brukar sektionen. Det innebär att små bortaföljen inte längre blir ekonomiskt belastande för klubben.

– Egentligen handlar det om att hitta en modell som passar alla parter. Vi har haft ett avtal som går ut på att betala per sektion, men vi har märkt att bortasektionen är väldigt speciell. Det kan vara från tio supportrar till flera tusen så därför kände vi att vi måste hitta en ny modell av både service- och säkerhetsskäl. Det tyckte kommunen också, säger Sirius evenemangsansvarige Linus Wallén till UNT.

I UNT jämför man med den sista matchen under fjolårets säsong. Varberg hade elva supportrar med sig. Sirius fick betala 11 249 kronor för att bruka bortasektionen. De innebar drygt 1000 kronor per åskådare. Med det nya avtalet skulle det blir avsevärt billigare då nya kostnaden ligger på åtta kronor per åskådare.

– Nu skapar vi dessutom bättre förutsättningar för bortapubliken och kan ha en bättre inramning på Studenternas oavsett om de är tio eller flera tusen, säger Wallén till UNT.

Ekwall om träningsmatcher: