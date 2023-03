EXKLUSIVT: Ny lista – Sveriges största talanger födda 2008 i Skåne

INFÖR RIKSLÄGRET 2023 – DEL 3 SKÅNE.

Vilka är våra yngsta superlöften födda 2008? FotbollDirekt har kartlagt landets hetaste.

Här är en ny längre lista med svensk fotbolls ''The Next Ones'' – namnen alla agenter och storklubbar jagar.



✓ Ordföranden beklagade när han vid extremt låg ålder valde att lämna och gå utomlands.



✓ I en bubbla av spelförståelse och den typen av namn som krävs för att HIF:s akademi ska lyfta.



✓ Vilka cirkus-bilder på Svante som, har vi någonsin sett en ung kille så extrem? SE VIDEON!

✓ En Osmanovski - men inte alls som sin pappa. Här gör det ont.



✓ Policarpio, så begåvad - men det finns även något annat som visat vilken fin människa det här handlar om.



✓ Abdulle har redan slagit det mesta och lita på att MFF myser. Mot Juventus, Inter och Atalanta

✓ SÅ atletisk! Det här är en målvakt att hoppas på och en skåning på väg mot Andreas Isakssons höjder.



✓ Saker måste få ta tid. Tafiq Biao ett superexempel på en kille som spelat på breddnivå längre än de flesta.



✓ ‘’El Jaouni är en modern ytterback som vi inte har så många av i svensk fotboll''

✓ Han är redan framme i Rosengårds a-lag och lita på att MFF står och trampar i farstun.