Frank Odhiambo lånas ut av Djurgårdens IF över kommande säsong. Den 20-årige mittbacken flyttar till Vasalunds IF i Ettan Norra.

Den 20-årige mittbacken har ännu inte fått göra debut för Blåränderna i tävlingssammanhang. Förra hösten lånades han ut till IFK Haninge. Nu blir det ännu en säsong i Ettan, men denna gång med Vasalunds IF.

– Jag har haft en bra start och försäsong i Vasalund och jag ser fram emot säsongen som kommer och att utvecklas som fotbollsspelare, kommenterar han utlåningen, säger Odhiambo till Djurgårdens hemsida.

Djurgårdens sportchef Bosse Andersson tror att detta är rätt steg att ta för den unge mittbackens utveckling.

– Frank har varit med i Vasalunds verksamhet sedan vi åkte på träningsläger och har tränat med dem och lärt känna föreningen, spelare och tränare under ganska många veckor nu. För Franks del är det viktigt med speltid och det har han fått där under försäsongen. Vasalund siktar på att gå upp i Superettan i år och det är en bra miljö för Frank att utvecklas i, därför lånas han ut från Djurgården under resten av säsongen, säger han till klubbens hemsida.