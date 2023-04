ANNONS

Manuel Lindberg har under vintern axlat rollen som så väl vd som tf sportchef för AIK. Nu meddelar klubben att han begärt och beviljats tjänsteledighet.

I november ifjol sparkade AIK sportchef Henrik Jurelius och sedan dess har vd Manuel Lindberg varit tf sportchef samt vd.

Nu meddelar AIK att Lindberg ansökt om tjänsteledighet, samt att han beviljats det.

“AIK Fotboll AB:s verkställande direktör Manuel Lindberg har, efter samråd med bolagets styrelse, ansökt och beviljats tjänstledighet fram till och med den 20 april 2023”, skriver klubben.

"Manuel Lindberg har sedan november 2022 haft dubbla roller inom AIK Fotbolls organisation och har vid sidan av sin ordinarie roll även agerat tillförordnad sportchef, vilket har medfört en extrem arbetsbelastning under en längre period", skriver klubben vidare.

Lindberg har beviljats tjänstledighet fram till och den 20 april, fram tills dess har styrelsen utsett Fredrik Söderberg till “extern firmatecknare med befogenheter och ansvar motsvarande VD”.

– Rekryteringen av ny sportchef herr till AIK Fotboll har tagit längre tid än planerat. Den pågående rekryteringsprocessen, i kombination med ett händelserikt transferfönster, har medfört att arbetsbelastningen för Manuel varit extrem under en längre period. För oss är det viktigt att vår verkställande direktör ges rätt förutsättningar att kunna fullgöra sitt ordinarie uppdrag åt AIK Fotboll. Vi ser det därför som naturligt, nu när transferfönstret har stängt, att bevilja Manuel tjänstledighet under en period för att han därefter ska återgå till det uppdrag som han har fått av AIK Fotbolls styrelse. Tjänstledigheten kan förlängas om situationen kräver detta, säger AIK Fotboll AB:s styrelseordförande Robert Falck via klubbens hemsida.