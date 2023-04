JUST NU: Tvingas flytta sin hemmapremiär: ''Tuffa förutsättningar''

ANNONS

Vintern har tagit ett hårt tag om Finnvedsvallen i Värnamo. Så hårt att klubben tvingas flytta sin hemmapremiär mot Mjällby på måndag till Borås.

– Det har varit tuffa förutsättningar, säger Lars Grahn, enhetschef i Värnamo kommun till Värnamo Nyheter.

En ovanligt kall vår har gjort att gräsväxten på Finnvedsvallen inte har varit så bra som den brukar.

– Det blir tufft att hinna få klart planen till måndag. Vi gör en bedömning längre fram i veckan. Men IFK pratar om att försöka rädda hem AIK-matchen som är nästa hemmamatch. Vi gör vad vi kan, säger Värnamo kommuns enhetschef Lars Grahn till VN.

Till Värnamo nyheter sa Lars Grahn att det fanns kvar en liten gnutta hopp att planen skulle kunna bli spelklar tills på måndag. Till SVT bekräftar dock klubbens evenemangsansvarige Kaj Larsson att beslutet är taget.

– Det blir spel i Borås, säger Kaj Larsson.

Värnamos sportchef Enes Ahmetovic tycker det är tråkigt att inte kunna spela hemmapremiären på sin egna arena. Samtidigt har han sett hur de ansvariga har gjort allt de kunnat för att möjliggöra en hemmapremiär.

– Det är tyvärr inte jättemycket att göra åt det. Jag vet att folket här som jobbar med Finnvedsvallen har jobbat så in i bomben. De har skickat in dukar, skickat in värme och gjort det ena och det andra. De har gjort sitt yttersta, säger, Enes Ahmetovic till VN.