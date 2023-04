EXKLUSIVT: Ny specialroll kan rädda AIK

ANNONS

Detta kan vara räddningen för stjärnan efter stenhårda kritiken.

Frågan är bara om Andreas Brännström vågar ge sig på den omskolning som läggs fram här?

Tunt, fantasilöst – och ledarlöst.

Det är bara några av punkterna kring AIK:s allsvenska inledning 2023.

Det här kan vara en del kring hur problemet kan lösas. En omskolning för att överbrygga Keitas skada.

AIK har inlett denna säsong tungt.

Milt uttryckt.

Två inledande förluster – men den senaste mot IFK Norrköping på hemmaplan var illavarslande på så många fler sätt än enbart resultatet.

Det var stillastående och såg rent ångestfyllt ut.

Offensiven var fantasilös och i defensiven var det precis lika dystert och ledarlöst.

Tomrummet efter Sebastian Larssons personlighet är mycket stort och med nye Aboubakar Keitas skada så är det omöjligt att komma runt så mycket fysik det även saknas på mitten.

Keita som är värvad som en sexa med muskler blir ju borta länge på grund av skadan mot Hammarby. Som extra salt i såret visade Jesper Ceesay – som såldes nyligen – i måndags mot AIK hur han fysiskt dominerade Gnagets mittfält.

Nu krävs enligt mig en snabb lösning och omskolning av någon i befintligt material.

Med det sagt så borde tränare Andreas Brännström på allvar titta på Jetmir Haliti som sexa.

Jag har nu jämfört Haliti med Jimmu Durmaz, Bilal Hussein och Abdussalam Magashy. Jämförelsen är från respektive säsong 2022.

Detta visar att Durmaz som sexa i AIK är en svaghet, när offensiven ser ut som den gör just nu.

När passningsspelet inte flyter, så behövs helt enkelt den fysiska närvaron

Utöver det som synts på planen, då Durmaz blivit utbytt visar även statistiken hur illa ställt det är här.

Men problemet är sannerligen inte bara Durmaz – varken Hussein eller Magashy klarar sig bättre.

Till att börja med vann Durmaz endast 25 procent av luftduellerna i fjol när han spelade i turkiska ligan. Hussein å sin sida 26,67 procent och Magashy 27,5 procent i allsvenskan. Haliti desto starkare med 45 procent i fjol.

Sett till markdueller Haliti även där starkast.

Han vann i fjol 65,89 procent, mot Durmaz 48,81, samt Husseins 46,08 och Magashys 43,3 procent.

Sen ska det noteras att han spelat mittback i en trebackslinje vilket såklart förbättrar siffrorna en del, då han hamnar i fler dueller och ur andra positioner.

Samtidigt har Haliti i sin karriär visat en offensiv kraft som få mittbackar besitter i en allsvensk kontext.

Något som inte minst visar sig i antal lyckade en-mot-en-dueller. Haliti gick vinnande ur 72,73 procent 2022. Närmast var Magashy med 60 procent, följt av Durmaz på 57,89 och sist Hussein med 46,15.

Halitis passningsfot är också den av hög kvalitet jämförelsevis.

Sett till passningssäkerhet var det endast Bilal Hussein som var bättre i fjol med 90,77 procent. Halitis procent låg på 86,4 procent. Därefter Durmaz med 83,09 och Magashy lägst med 77,89 procent.

Det var dock inte bara alibipassningar som han stod för heller. Det visar sig nämligen att ingen annan stod gör lika många passningar framåt i banan. Haliti stod för i snitt 19,13 passningar framåt i banan. Näst flest stod Hussein för med 17,62 passningar per match. Durmaz med 13,46 per match och Magashy med 8,23 per match.

Dessutom så var endast Durmaz bättre i det längre passningspelet 2022. Hans säkerhet låg på 72,31 procent per match, med Haliti som hade 71,7 procent.

Utefter det här så finns det definitivt något som Brännström kan använda sig utav för att fylla hålet på det defensiva mittfältet. Något som indirekt kan frigöra Durmaz till att bli en mer renodlad spelmotor för AIK, som just nu saknas.

FD har även jämfört med en av fjolårets främsta AIK-stjärnor i Sebastian Larsson med Haliti. Intressant nog så har de båda liknande siffror i fjol, vilket till viss del än mer kan underbygga att Haliti bör fungera bra som den fysiska närvaron på mittfältet.

Vidare kan det här ge plats åt Robin Tihi som gjort det väldigt bra, samtidigt som att Erick Otieno då kan få figurera själv på sin vänsterkant. Ett problem som FD tidigare har varit inne på med Haliti och kenyanen på samma kant.

Mer om det går att läsa om HÄR.