Joel Asoro väntades få en stor roll inför säsongen. Men yttern har petats i de två inledande allsvenska matcherna, nu uttalar sig Thomas Lagerlöf om situationen.

23-åringen noterades för totalt 13 mål och åtta assist på 43 matcher för Djurgårdens IF under fjolåret. Under försäsongen spelade Djurgården sju tävlingsmatcher där Asoro startade i fem och hoppade in i två.

När allsvenskan sedan startade blev det ett kortare inhopp mot Brommapojkarna och mot Sirius fick han aldrig komma till spel.

Djurgårdens ena tränare Thomas Lagerlöf förklarar nu varför till Expressen.

– Att han inte startade berodde helt enkelt på hans prestationer i matcherna innan. Jag tycker, i det här fallet, att Gustav (Wikheim) och Victor (Edvardsen) har presterat bättre. Det är en konkurrenssituation säger han och fortsätter:

– Det har inte varit någon katastrof, men andra spelare har varit bättre. Det handlar framför allt om att få ut hans egenskaper. Han är snabb, spänstig och stark.

23-åringen själv uttalar sig också kring situationen.

– Det rullar på, jag tränar på. Kämpar. Och det känns skönt ändå. Det känns bättre. Jag har jobbat hårt, speciellt i gymmet, och lite extra fotboll. Egen träning för mig själv. Vi har haft bra möten. För mig gäller det bara att träna på och visa att jag är stark, säger Asoro till tidningen.

